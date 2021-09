Stephens: Tsitsipas mängib ebaausalt

Esmaspäeval toimunud viie setilises avaringi kohtumises ei olnud Andy Murray rahul Tsitsipase käitumisega, sest kreeklase tualettruumis käimise paus venis kaheksa minutiliseks. Murray arvates mõjutas see mängu lõpptulemust.

Maailma edetabeli kolmas reket Tsitsipas läks teise ringi kohtumises vastamisi Adrian Mannarinoga ning lahkus pärast kolmanda seti kaotamist taas seitsmeks minutiks väljakult. Staadionil olev publik vilistas kreeklase käitumise peale.

WTA mängijate nõukogusse kuuluv Stephens arvab, et sellised pausid ei ole ausad ning peavad lõppema.

"Tehakse palju reeglimuudatusi väiksemate asjade suhtes. Näiteks lühendati soojenduse aega minuti võrra," ütles Stephens. "Ma arvan, et reegleid tualetis käimise osas tuleb muuta."

"Kui keegi läheb tualettruumi kaheksaks minutiks ei ole see aus. Ma arvan, et see on hea, et sellest nüüd pressikonverentsidel ja sotsiaalmeedias räägitakse. Nii saab see juhtum palju tähelepanu ja selliseid alatuid võtteid enam ei kasutata," arvab Stephens.

Tsitsipas on korduvalt öelnud, et ta ei riku reegleid, sest tualettruumi kasutamisel ei ole ajalist piirangut.

28-aastane Stephens ütles, et pikk paus võib oluliselt mängukäiku muuta.