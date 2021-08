Läti võib lähitulevikus pääseda WRC kalendrisse

Lätis rahvusvahelisi motospordi üritusi korraldav organisatsioon RA Events on saanud FIA (Rahvusvaheline autoliit) WRC-sarja promootoritelt pakkumise sõlmida pikaaegne koostööleping, mille eesmärk on 2024. aastaks tuua Lätti autoralli MM-sarja etapp.

Läti Delfi teatel on RA Events juba alustanud läbirääkimisi Läti valituse ja kohalike omavalitsustega, et korraldada tulevikus riigis MM-ralli. Juulis selgus, et alates tulevasest hooajast hakkab FIA Euroopa meistrivõistluste sari kuuluma sarnaselt MM-sarjale WRC Promoterile. Teatavasti on Liepaja ralli juba aastaid ERC-sarja kuulunud, vahendab Delfi.

Nii ongi WRC Promoter teinud RA Eventsile ametliku pakkumise sõlmida pikaajaline koostööleping, mille alusel korraldataks veel vähemalt järgmisel kolmel aastal Lätis rahvusvaheline ralli. 2022. ja 2023. aastal on plaanis ERC etapid, 2024. aastaks aga sihitakse juba MM-rallit. "WRC Promoter on andnud märku, missuguseid ettevalmistusi on vaja teha, et jõuda koostööni, millega saaks ametlikult kinnitada Läti kuulumist ERC ja WRC kalendrisse," seisab Läti Delfis.

"Mul on suur au, et WRC Promoter - organisatsioon, mis on teinud WRC sarja edendamisel suurepärast tööd - hindab meie saavutusi ja kiidab võistluste kvaliteeti," rääkis RA Eventsi direktor Raimonds Strokšs. "Oleme uue ja pretsedenditu teekonna alguses. Hoolika ja sihikindla tööga võime jõuda olukorda, kus Läti pääseb WRC perekonda."