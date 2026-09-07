Normak võitis pärast kolmeaastast pausi Eesti meistritiitli

Markus Normak – Tomass Daniels Dukulis (GasGas, Pärnu Motoclub) võitsid Lange Motokeskuses Eesti meistritiitli külgvankrite klassis. Normak oli viimati Eesti meister 2023. aastal, toona koos Lari Kunnasega, ning ka siis kindlustas ta tiitli just Langel.

Pühapäev kujunes siiski pingeliseks. Esimeses sõidus ei andnud Robert Lihtsa – Markus Lina, kes asendas Oliver Sebastian Lampi (Husqvarna, Kagu Motoklubi), tulevastele meistritele hetkekski asu ning lõpetasid vaid 2,9 sekundit Normakust ja Dukulisest tagapool.

Teise sõidu võitsid Ülar Karing – Sten Niitsoo (KTM, RXT Motoklubi), ka seekord olid Lihtsa – Lina neil tihedalt kannul. Normak – Dukulis lõpetasid sõidu suurema vahega ning etapivõidu võtsid esimese sõidu kolmandana lõpetanud Karing – Niitsoo.

Mõlemad paarid kogusid võrdselt punkte, kuid Karing – Niitsoo said parema teise sõidu tulemuse tõttu esikoha. Lihtsa – Lina olid etapil kolmandad, kaotades teisele kohale vaid ühe punktiga.

KV Veteran klassi kiireimad olid Argo Põldsaar – Erki Rüütli (KTM, Motoklubi Kohila Sidecar Cross Team).

Meistrivõistluste üldarvestuses on Normak – Dukulis 184 teeninud punkti ja kindlustasid tiitli. Karing – Niitsool on teisena 171 punkti ning Lihtsa – Lamp on 148 punktiga kolmandad.

"Ei oska neid tundeid kirjeldada, mis mind hetkel valdavad. Oli väga raske päev ja raske nädal. Eile tulime Stelpest Läti MV-lt. Tore, et see kõik läbi on. Tegime seda, mis hooaja alguses plaanidesse panime. Megarahul, et see nii lõppes," rääkis Normak.

Tema sõnul on varasemad hooajad olnud tänavusest veelgi keerulisemad, mis teeb võidu eriti magusaks. "Leidsime sel aastal puuduva pusletüki ja nüüd on kõik hästi."

Normak – Dukulis võitsid kvalifikatsiooni, esimese sõidu stardi ja ka sõidu. "Kõik oli kontrollitud."

Teise sõidu start aga ebaõnnestus ning nad jäid stardikurvis toppama. "Sõitsime oma sõitu, paraku eesolijatele lähemale ei jõudnud ja otsustasime mitte riske võtta ning sõidu lihtsalt lõpuni teha. Tegelikult tahtsin ka täna Langel võita, aga seekord see ei õnnestunud."

Meistritiitel annab Normaku sõnul kindluse. "Tiitel annab hingerahu, et see, mida talve jooksul oleme teinud ja millesse panustanud, ennast ära tasub." Samas tunnistas ta, et ka tänavu vajus nende tempo hooaja keskel pisut ära.

Dukulise jaoks oli tegemist aga esimese Eesti meistritiitliga. "See on minu elu parim nädalavahetus. Võitsin oma elu esimese Eesti meistritiitli. Kõik on oma kohale langenud."

Ka tema kiitis Lange Motokeskuse meeskonna tööd. "Rada oli ülihea, kuigi soones ja aukus."

Saar võitis Lange etapi, Rillo krooniti Eesti meistriks

Quad Open klassis võttis Lange etapivõidu kindlalt Kevin Saar (Yamaha, Pärnu Motoclub), kes edestas Karl Robin Rillot (Yamaha, RedMoto Racing) ja Rasmus Sõna (KTM, RedMoto Racing).

"Täna läks väga hästi, nagu planeeritud. Ajatreeningus oli mul kiireim aeg, sain mõlemad stardi- ja sõiduvõidud. Täna tulid stardid hästi välja, selle üle on vast kõige parem meel. Võrelt startimine õnnestub hästi," rääkis Saar.

Esimeses sõidus sai Saar tema sõnul rohkem vabamalt hingata, kuid teises enam eksimisruumi ei olnud. "Rillo survestas korralikult. Aga ainult nii ma sõita tahangi."

Heade startide taga on Saare sõnul teadlik töö. "Stardi harjutamiseks olen ma teinud reaktsioonimänge, treeninguid, olen kõvasti vaeva näinud startidega."

Saare sõnul on tal hea meel, et Eesti meistrivõistlustel on konkurents nii tugev. "Ainult lust, et saan EMV sellises konkurentsis võistelda. Rillo on väga kiire."

Ta tõi esile ka Quad Team Estonia tugevat konkurentsi. "See aitab meid mõlemat ja Rasmust ka edasi, et siin kodustel sõitudel omavahel selliselt pusime."

Meistrivõistlusi juhib siiski Karl Robin Rillo (191 p). Karl Koho (Honda, Äksi39Team) on 146 punktiga teine ja Ruben Vestung 129 punktiga kolmas.

Saarel seisab hooaja lõpus ees veel kaks suurt võistlust. "Hollandi MM-etapp. Sõidan hooaja selliselt lõpuni, nagu algselt planeeritud, kuigi MM-tiitel on juba käest. Siis jään Euroopasse ja sealt otse Rahvuste Krossile Prantsusmaale."

Quad Veteran 40+ klassis võitis Langel Lauri Noot (Yamaha, Saare Moto), Quad B klassis oli kiireim Brent Saul (Yamaha, RedMoto Racing). ATV Lapsed automaat klassi võitis Rocco Kübarsepp (RedMoto Racing), ATV Lapsed käikudega klassis Kren Astok (Cobra, RedMoto Racing). Quad Juunior klassis võidutses Alice Kivimägi (Kawasaki, Linnamäe Krossiklubi) ning Q100 klassis Egert Sutt (Cobra, Pärnu Motoclub).

Kotkas võttis MX Hobi klassis etapivõidu

MX Hobi klassi esimeses sõidus käis tihe lahing Mihkel Tääkre (KTM, Team Kassi Auto) ja Martin Kotkase (Husqvarna, KTL Racing Klubi) vahel, nende kannul püsis ka Leo Laur (Kawasaki, Linnamäe Krossiklubi). Tääkre jäi lõpuks peale, kuigi loovutas vahepeal liidrikoha.

Teises sõidus tõusis Kotkase ette Sander Pihlakas (Husqvarna, RedMoto Racing) ning Tääkre lõpetas Kris-Kevin Küttimi (KTM, KTL Racing Klubi) järel neljandana. Etapivõidu võttis siiski Kotkas Tääkre ja Pihlakase ees.

50 Mini klassis võitis Mark Raudanen (KTM, IDA MX Team), edestades Joel Roosioru (KTM, Tartu Motokrossiklubi) ja Ryan Parki (KTM, RedMoto Racing). 50cc klassis oli kiireim leedulane Tomass Jaundženikas, Arden Konsa ja Lisell Asi (mõlemad KTM, AMB Racing Team) lõpetasid poodiumil tema järel.

Arctic Sport MX Mastersi Eesti meistrivõistluste viimane etapp toimub 19.–20. septembril Maardus.