Kontaveit: ma arvan, et puudu on stabiilsusest

Olümpiamängude tenniseturniir on olnud tervikuna täis üllatusi. Juba avaringis langes konkurentsist maailma esireket austraallanna Ashleigh Barty ja ka Anett Kontaveit, kelle murdis Tokyo põrgulik kuumus. Hooaja viimaseks veerandiks soovib Kontaveit eelkõige tervist, et saaks stabiilselt harjutada ja mängu arendada.

"Ma arvan, et tiba sellest stabiilsusest ja füüsilisest poolest on puudu, et on olnud need tobedad pausid tervisega. Tunnen, et see on kindlasti üks asi. Eks selliseid väikseid parandusi, et tahaks julgemini vastu tulla ja selliseid pisikesi asju veel parandada. Ma arvan, et hästi palju on enesekindluses kinni sellisel tasemel," rääkis Kontaveit oma seisundist ja võimalike arenemisvõimaluste kohta.

Apillis lõpetas Kontaveit koostöö inglasest tennisetreeneri Nigel Searsiga ja juunis lõppes prooviperiood Ain Suurthaliga. Olümpiaturniiril mängis ta tennisetreenerita.

Kontaveidi sõnul otsib ta treenerit, kes teda motiveeriks ja paneks pingutama. 25-aastase Eesti esireketi hinnangul on oluline ka see, et nad näeksid treeneriga tema mängu sarnaselt ja uus treener oskaks anda soovitusi mida parandada ja kuidas oma mängu parandada.

Jaapani supertäht, Tokyo mängudel olümpiatule süüdanud Naomi Osaka vaim murdus kolmandas ringis. Tennis on aasta läbi meedia ja avalikkuse suure tähelepanu all.

"Muidugi on mentaalselt raske. See reisimine on raske ja kogu see tippsport ongi mentaalselt raske. Mina mõtlen nii, et proovin sellega nii hästi toime tulla kui suudan ja annan endast parima. Iseenesest meedia ja inimeste tähelepanu on see, mis on teinud meie spordi nii populaarseks ja tänu sellele on meil nii palju

kaasaelajaid ja inimesi, kes tunnevad huvi. Mind näiteks motiveerib see

see mängima ja suhtlema inimestega, et inimesi huvitab ja nad elavad kaasa ja minu arust on see positiivne," rääkis maailma 28. reket inimeste ja meedia pidevast huvist.

Tokyo olümpiamängude tenniseturniiril langes Kontaveit juba avaringis, kui pidi alla vanduma kreeklannale Maria Sakkarile.