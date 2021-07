Eesti Autospordi Liit ja Rally Estonia sõlmisid koostöölepingu

Koostöölepinguga annab Eesti Autospordi Liit Estonian Autosport Events MTÜ-le õiguse korraldada järgmisel viiel aastal Eestis rahvusvahelisi autospordi tippvõistluseid, mille puhul on peamine eesmärk Rally Estonia jätkumine MM-etapina ka pärast 2022. aastat. Rally Estonia korraldajad panustavad koostöösse nii rahaliselt kui oma teadmiste ja kogemustega, et arendada autospordi järelkasvuprogramme, toetada noorsportlaseid rahvusvahelisele areenile jõudmisel ning koolitada ralli korraldamiseks olulisi kohtunikke ja teisi tugimeeskonna liikmeid.

Eesti Autospodi Liidu juhatuse liige Janis Kaal: "Et autoralli MM-etapp jõuab teist aastat järjest Eestisse on kinnitus Rally Estonia meeskonna suurepärasest tööst. Nõnda saame juba täna, Eesti auto-motospordi sajandale juubeliaastale sobivalt, rääkida loodud traditsioonist. Eesti autospordi ja kogu ühiskonna jaoks on Rally Estonia tähendust võimatu üle hinnata. Eelkõige on tegemist innustava eeskuju ja tõestusega sellest, et kõik on võimalik."

"Vähe on pisikeses Eestis taolisi, maailma mastaabis tähenduslikke sündmusi, regulaarselt toimuvaid õieti üldse mitte. Siinset rahvast samavõrra ühendavatena kannavad võrdluse välja ehk vaid laulu- ja tantsupeod. Edulugu sünnitab uusi edulugusid ja oleme kindlad, et neid lugusid tuleb Rally Estonia innustaval näite toel nii majanduses, kultuuris kui spordis," sõnas Kaal.

Estonian Autosport MTÜ direktor Urmo Aava: "Oluline on rõhutada, et me sõlmisime selle koostöölepingu Eesti auto- ja motospordi 100. aastapäeval. See näitab, et autospordi katusorganisatsioonil ja võistluste korraldajatel on ühised, selged eesmärgi ja kõik saavad täpselt aru, kuidas ja kuhu suunas peame me koostöös Eesti autosporti arendama. Selleks, et rallisport Eestis õitseks, ralliga seotud kogukond kasvaks, toetajad tahaksid panustada, Ott Tänakule ja Martin Järveojale kasvaks maailma tipptasemel mantlipärijaid ja unistus WRC rallist Eestis kasvaks traditsiooniks, mis kandub aastast aastasse."

"Eesti Autospordi Liit on oma uue struktuuriga Janis Kaalu eestvedamisel üles näidanud uut värskust, kirge ja tahet teha koos ära midagi, millest seni on vaid räägitud. Näiteks on Janis olnud üks suurimaid vedureid, et WRC MM-etapi kõrval jõuaksid Eestisse ka maailma tippvõistlused rallikrossis ja ringrajasõidus. Ainult koos, üksteist toetades, saavad need unistused teoks," ütles Aava.

Eesti Autospodi Liidu juhatuse liige Janis Kaal: Eesti Autospordi Liidu nimel on mul väga meel kinnitada konstruktiivset, järjest süvenevat ja laienevat koostööd Rally Estonia ja EAL vahel. Muuhulgas ja väga olulisena hõlmab see täna kogemuste, teadmiste ja suhtevõrgustike jagamist, läbi mille tekib nii rallit kui autosporti tervikuna edendav sünergia. Hea koostöö tihenemist on soodustanud ka Urmo aktiivne kaasalöömine EAL volinike kogu liikmena. Soovime Urmole ja tema meeskonnale jätkuvat energiat ja lennukaid ideid. Kestku see edulugu kaua, sünnitagu uusi suurüritusi ja innustagu noori autospordile pühenduma."