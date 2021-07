Aava koostööst: sõdimine oli ebaefektiivne, nüüd tahame toota positiivsust

Rally Estonia korraldusmeeskonna poolt kirjutas lepingule alla ralli direktor Urmo Aava ning Eesti Autospordi Liitu esindasid tegevjuht Janis Kaal ja spordijuht Kuldar Sikk.

Veel eelmise aasta veebruaris olid kahe organisatsiooni omavahelised suhted pehmelt öeldes keerulised. Nii otsustas Rally Estonia korraldusmeeskond võistluse korraldamisest sootuks loobuda. Oluline teema, mis segasel perioodil korduvalt tõstatus, oli küsimus sellest, kui suurt registreerimistasu Eesti Autospordi Liit Rally Estonia korraldajatelt võistluse kalendrisse kinnitamiseks nõuab.

Varasemat konflikti arvestades on praegune asjade seis isegi üllatavalt meeldiv. Koroonapandeemia ja mullu väga edukalt läbi viidud MM-etapp on osapoolte suhteid nende enda sõnul paremaks muutnud ja nüüd laabub koostöö hästi.

Eesti Autospordi Liidu tegevjuhi Janis Kaalu sõnul ei tähenda neljapäeval allkirjastatud koostööleping igapäevapraktikas siiski liiga suuri muudatusi.

"Tegelikult oleme asjades juba varem kokku leppinud, pigem see tsementeerib koostöö pikemaks perioodiks," rääkis Kaal ERR-ile. "Eks see on klassikaline korraldusleping, tegelikult ei maksa sealt midagi väga põrutavat otsida. Leping ongi selleks, et koostöö kinnitada."

Rally Estonia direktori Urmo Aava sõnul soovitakse MM-ralli korraldamisel tekkinud kogemus Eesti autospordikogukonnale edasi anda. Rally Estonia on sündmusena oluline erinevatele autospordi juures tegutsevatele inimestele – sportlastest kuni mehaanikute ja ametnikeni.

"Kui fookus oleks rahal, oleksime ka rahast rääkinud. Kõlab küll poliitilise vastusena, aga fookus on spordi arendamisel. Kui sporti ei arene, ei ole ka spordi ümber raha ja pole ka üldse midagi arutada," tõdes Aava.

"Nagu Janis ütles, oleme asjad väga selgelt kokku leppinud. Rally Estonia üritusena on motivaator, see tuleb targalt alaliiduga ära siduda, sest korraldaja saab teha teatavaid asju ja alaliit teatavaid asju. Ei ole mõtet rolle segamini ajada."

"Kui teeme head koostööd, on see efektiivne. Kui sõdime, on see ebaefektiivne ja oleme seda ka eelnevalt tõestanud," sõnas Aava, "Kui sõdisime, tootsime negatiivset väärtust ja nüüd, kui oleme asjad paika saanud, oleme tootnud ainult positiivset. See ongi selle lepingu olulisus: edaspidi toota positiivsust."