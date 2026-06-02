Kuldar Sikk lõpetab töö Eesti Autospordi Liidu juhatuse liikme ja spordidirektorina

"Seitsme aasta jooksul on Kuldar Siku panus Eesti autospordi juhtimisse ja arendamisse olnud märkimisväärne. Tema tegevus on aidanud kaasa mitmete alakomiteede töö kvaliteedile, sportliku juhtimise kaasajastamisele ning võistluste korraldusliku taseme tõusule," kirjutab Autosport.ee.

EAL juhatuse esimehe Janis Kaalu sõnul on Kuldar Siku töö mõju olnud Eesti autospordi arengus selgelt tuntav. "Selles on olnud osa nii spordireeglite kaasajastamisel kui kohtunike koolitamisel, millesse on Kuldar kandnud üle nii võistleja kui ametnikuna rahvusvahelisel tasandil kogutud parimad praktikad," ütles Kaal.

Ta lisas, et juhatuse liikmena kandis Sikk koos teiste juhatuse liikmetega täit vastutust nii alaliidu moraalsete ja eetiliste põhimõtete järgimise kui majandusliku jätkusuutlikkuse eest. "Kahtluseta võib öelda, et tegemist on olnud viimase paari kümnendi ühe viljakama perioodiga, mille sisse mahub Eesti autospordi suursaavutusi nii võistluste läbiviimise kui sportlike tulemuste poolest," sõnas Kaal.

EAL volinike kogu esimees Arvo Ojaperv tänas Kuldar Sikku pikaajalise panuse eest Eesti autospordi arengusse. "Kuldari sõbralik suhtumine, professionaalsus ja põhjalikud teadmised on andnud hindamatu panuse Eesti Autospordi Liidu arengusse ning aidanud kujundada EAL-ist sellise organisatsiooni nagu see tänasel päeval on," sõnas Ojaperv

Kuldar Sikk sõnas, et seitse aastat Eesti autospordi juhtimises on olnud intensiivne ja vastutusrikas periood. "Autosport on minu elus alati olulist rolli mänginud ning seitse aastat Eesti Autospordi Liidus on möödunud kui lennates," lausus Sikk.

"Olen tänulik, et olen selle aja jooksul saanud anda oma panuse Eesti autospordi arengusse. Samas tunnen, et on aeg astuda kõrvale. Töö on olnud väga intensiivne ning nõudnud minult rohkem, kui oskasin alguses arvata. Tänan kõiki, kellega meie teed sellel teekonnal ristusid. Soovin kõigile palju edu, jõudu ja kordaminekuid. Olen kindel, et kohtume veel."

Seoses Kuldar Siku ametiaja lõppemisega avab Eesti Autospordi Liit täna konkursi EAL spordidirektori / juhatuse liikme ametikoha täitmiseks. "EAL on viimase viie aasta jooksul tohutult arenenud ja kuna autosport on Eestis olunud läbiaastakümnete väga populaarne, siis autospordi fanaatikule on see unistuste töökoht," lausus volinike kogu liige Urmo Aava.