Kanepi: lõpus tundus nagu teine mäng

"Esimesed geimid olin natuke krampis ja tegin liiga palju lihtsaid vigu. Aga siis tulin järgi ja tundsin end kuni teise seti keskpaigani suhteliselt hästi," vahendab Delfi Kanepi kommentaare.

"Sellele järgnes jälle mingi langus. Ei leidnud seda tunnetust ja piisaski ühest hetkest, et vastane mängu tagasi sai. Otsustav sett oli küll 0:6, aga ma ei tundnud, et ma nii hullusti oleksin mänginud."

"Lõpus üllatas see, et ta nii hästi mängis. Esimesed poolteist setti tundus mulle, et ta mängis nii, nagu ma tean, et ta mängib - ei ole väga agressiivne, mängib rohkem tagasi, jookseb hästi. Aga siis tundus, et ta lõi palju tugevamini ja agressiivselt. Tundus nagu teine mäng," lisas maailma 66. reket.

Kanepi tegi mängu jooksul kaheksa topeltviga ja servis kaks ässa, Vondroušova sai kirja neli topeltviga. Lihtvigu kogunes Kanepil 35, Vondroušoval aga vaid 14. Äralöökidest teenis eestlanna 21 ja tšehhitar 18 punkti. Mängitud punktidest võitis Vondroušova 79 ja Kanepi 62.