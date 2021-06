Ülikindla võidu võtnud Kontaveit sammus kolmandasse ringi

Kõigest 53 minutit kestnud matš algas tasavägiselt, ent pärast avaseti neljandat geimi pani Eesti esireket Kontaveit oma paremuse veenvalt maksma. Eestlanna murdis kahel korral kodupubliku ees mänginud Mladenovici servi ja kindlustas teise settpalliga 6:2 võidu.

Teises setis sai Kontaveidi võimas hoog muljetavaldaval moel jätku. Maailma 31. reket pikendas järjestikuste geimivõitude seeria koguni kümnele, loovutades vaid 20 minutit väldanud seti jooksul Mladenovicile ainult neli (!) punkti.

"Arvasin, et mängisin väga hea mängu. Olen oma esitusega rahul. Väga õnnelikuks teeb, et olin agressiivne ja haarasin initsiatiivi," lausus Kontaveit vahetult pärast kohtumist.

Eesti esireketi hinnangul aitas esitusele kaasa publiku naasmine tribüünidele. "Sellest on nii kaua möödas, kui me viimati publikuga mängisime. Nautisin, et nad siin olid ja meie matšile kaasa elasid. Esimesest ringist sain just suuresti tänu fännidele edasi," lisas Eesti esireket.

Kolmandas ringis läheb Mladenovici vastu viienda järjestikuse võidu saanud Kontaveit vastamisi rootslanna Rebecca Petersoni ning turniiri tiitlikaitsja, poolatari Iga Swiateki kohtumise võitjaga.

Enne mängu:

25-aastane Kontaveit on endise esikümnemängija, 28-aastase Mladenoviciga varem mänginud neljal korral. Kõik neli matši on kujunenud tasavägiseks, aga igal korral on võidutsenud eestlanna. Seejuures neljast mängust kolm olid 2018. aastal, viimati olid nad vastamisi tolle aasta Moskva turniiril, kus Kontaveit võitis 6:2, 7:6 (3). Liival on nad mänginud vaid korra, kui Stuttgardi siseturniiril sai Kontaveit 5:7, 7:6 (3), 7:6 (5) võidu.

Tänavustel Prantsusmaa lahtistel päästis Kontaveit avaringis matšpalli ja sai lõpuks 6:7 (4), 7:6 (5), 6:0 jagu šveitslanna Viktorija Golubicist (WTA 72.). Mladenovic oli esimeses ringis 6:4, 6:0 parem läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud slovakitarist Anna Karolina Schmiedlovast (WTA 121.).

Pärast koroonaviirusest tingitud sunnitud võistluspausi on Kontaveit jõudnud kahel WTA turniiril finaali, Mladenovic on aga vaid kahel turniiril võitnud kaks järjestikust matši. Kontaveit mängib Prantsusmaa lahtistel kuuel korral ja see on kolmas kord, kui ta on avaringist edasi pääsenud. Senine parim tulemus pärineb 2018. aastast, kui ta jõudis kaheksandikfinaali. Mladenovic on kodusel slämmiturniiril varem mänginud 12 korral ja neist kaheksa turniiri on lõppenud esimeses või teises ringis. Senine edukaim aasta oli 2017, kui ta jõudis veerandfinaali.

