Kontaveit tuleb neljapäeval väljakule pärast Djokovici

Kontaveit ja Mladenovic mängivad neljapäeval Suzanne Lengleni nime kandva väljaku viimase kohtumisena.

Prantsusmaa lahtiste suuruselt teisel väljakul alustavad päeva ameeriklanna Ann Li ja viienda asetusega ukrainlanna Elina Svitolina, siis mängivad rootslane Mikael Ymer ja kodupubliku lemmik Gael Monfils ning enne Kontaveidi kohtumist tulevad väljakule maailma esireket Novak Djokovic ja Uruguay tennisist Pablo Cuevas.

Djokovici ja Cuevase vaheline kohtumine algab kõige varem kell 15.30, ehk eestlannat ja prantslannat võib väljakule oodata 18-19 vahel.

Kontaveit ja Mladenovic on omavahel kohtunud neli korda, kõik neli matši on kujunenud tasavägiseks, aga kõik neli on võitnud eestlanna.

Kolmandas ringis läheb Kontaveidi ja Mladenovici vahelise mängu võitja vastamisi rootslanna Rebecca Petersoni ning turniiri tiitlikaitsja, poolatari Iga Swiateki kohtumise võitjaga.