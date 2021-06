Kontaveit: nüüd pole tõesti midagi kaotada

Kontaveit alistas Mladenovici 6:2, 6:0 ning pärast avaseti neljandat geimi ei olnud mäng enam tasaväginegi. "Kui sain selle murde kätte, tuli koos sellega vabadus ja tundsin end palju mugavamalt. Ta jäi mu tempoga natuke hätta. Enda esimese serviga väga rahul ei ole - protsent oli väga madal. See on kindlasti üks asi, mida saaks palju paremini teha," vahendab Kontaveidi sõnu Delfi Sport.

Kontaveit kohtub turniiri kolmandas ringis tiitlikaitsja Iga Swiatekiga, kellest ta on mõlemas eelnevas kohtumises üle olnud. "Väga raske mäng tuleb kindlasti. Ta on fantastiliselt hästi mänginud. Mul tuleb nüüd mäng, kus mul tõesti pole midagi kaotada. Kindlasti saame mängida suurel väljakul. Loodan, et tuleb hea mäng. Annan endast parima," ütles Kontaveit.