Oliver Solberg pidi koroona tõttu WRC debüüdi eel kaardilugejat vahetama

Johnstoni asemel istub Solbergiga Hyundai i20 Coupe WRC-sse Seb Marshall, teatas DirtFish. Marshall on autoga juba tuttav, kuna oli Hayden Paddoni kaardilugeja. Viimati võistles ta Hyundaiga 2018. aasta Austraalia rallil, kus nad said Paddoniga teise koha.

Ülejäänud Hyundai tiimi proovid olid negatiivsed ja kõik teised saavad võistelda. "Olen Soomes selleks, et kogeda Hyundai i20 Coupe WRC-ga võistlemist. Muidugi tahtsin seda koos Aaroniga teha, aga sellises maailmas me praegu elame," ütles Solberg DirtFishile. "Mul on Aaronist kahju, aga samal ajal olen tänulik, et Seb siia tuleb ja mind välja aitab."

Solberg testis Hyundai WRC autot Arktika ralli võistluspaigas veebruari alguses, ka siis ei istunud tema kõrval Johnston, kelle lend tühistati. Testil ulatas noormehele abikäe Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja.

Rovaniemi lähistel sõidetav Arktika ralli algab reedel, ERR-i spordiportaal vahendab rallit otseblogis.