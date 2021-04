Ogier sai rahatrahvi, tingimisi rallikeelu ja kaotas Horvaatias juhtimisõiguse

Pühapäeva hommikul ralli avakatse starti sõitnud Ogier põrkas rida vahetades kokku tavaautoga. Keegi õnnestuses viga ei saanud, aga prantslane lahkus pärast politseiga suhtlemist sündmuskohalt rutakalt, mis tekitas küsimärke.

Ralli kohtunikud määrasid Ogier'le 7000 eurot trahvi - 5000 eurot õnnestuse eest ja 2000 eurot ühe varasema intsidendi ees, kus Toyota piloot oli sõitnud punase tule alt läbi. Lisaks sai ta tingimisi üherallilise võistluskeelu, mis läheb täitmisele juhul, kui sõitja kuue kuu jooksul veel millegi sarnasega hakkama saab.

Horvaatia politsei karistas teda 11 000 kunaga ehk ca 1450 euroga. Samuti peatati riigi territooriumil kuuks ajaks juhtimisõigus.

Enim küsimusi tekitasid aga videokaadrid, mille põhjal võis oletada, et Ogier lahkus õnnetuspaigalt olukorras, kus politsei seda ei lubanud. Hiljem edastas maailmameister ühismeediasse vabandused ja sõnas, et nüüd on olukord lahenenud.

"Ma sooviks vabandada ja selgitada hommikust intsidenti," teatas Ogier ühismeedias. "Erinevalt sellest, mida salvestise põhjal võis oletada, peatusime pärast avariid politseiga suhtlemiseks."

"Kõigepealt tegime kindlaks, et teine sõitja ei saanud viga ning selgitasime kõike politseile ja esitasime kõik oma dokumendid. Kahjuks oli keelebarjääri tõttu suuri arusaamatusi. Nüüd on kõik selge, oleme kõik koos ja veel kord - me oleme väga rahul, et keegi ei saanud viga," lisas Ogier ja riputas üles pildi kõigi asjaosalistega.