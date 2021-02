Solberg teeb Hyundaiga Lapimaa MM-rallil WRC debüüdi

2003. aasta maailmameistri poeg keerab veebruari lõpus toimuval hooaja teisel MM-etapil Hyundai i20 Coupe WRC masina rooli. Meeskondlikele MM-punktidele Rootsit esindav Solberg ei sõida, auto valmisoleku eest hoolitseb 2C Competition.

"Tahan öelda suured tänusõnad Andreale [Hyundai WRC tiimipealik Andrea Adamo], Alainile [Hyundai tiimimänedžer Alain Penasse] ning kõigile, kes on mulle selle võimaluse andnud ja mind usaldanud," sõnas Solberg.

"See on tõepoolest minu unistuseks. Mõelda, et olen võistelnud vaid neli aastat ja nüüd olen siin - WRC autoga MM-debüüdi tegemine on unistuse täitumine!"

Rovaniemi lähistel sõidetav Soome talveralli peetakse 26.-28. veebruaril.