Horvaatias silma paistnud Fourmaux saab Sunineni asemel sõita ka Portugalis

Järgmise nädala alguses 26. sünnipäeva tähistav Fourmaux saavutas WRC sarja tippude Sebastien Ogier', Elfyn Evansi, Thierry Neuville'i ja Ott Tänaku järel viienda koha, samuti sõitis ta 20 katsest üheksal välja viie kiirema sekka kuulunud aja.

M-Spordi tiimipealik Richard Millener oli prantslase esitust kommenteerides mõistagi õnnelik ja kinnitas, et Fourmaux'd näeb Fordi WRC masina roolis uuesti juba õige pea.

"Tal on naturaalne talent ja võime, mida tahame arendada. Mul on hea meel kinnitada, et ta naaseb Ford Fiesta WRC auto rooli juba paari nädala pärast toimuval Portugali rallil," vahendab Autosport Milleneri sõnu.

"Kruusal Fiesta WRC võimsuse avastamine saab olema sootuks erinevaks katsumuseks ja me ei pane talle pingeid, kuid tahame väga näha, kuidas ta hakkama saab," lisas tiimipealik.

Fourmaux' usaldamine tähendab, et Teemu Suninen istub teist rallit järjest Fiesta Rally2 masina rooli. Horvaatias saavutas soomlane WRC2 klassis Mads Östbergi järel teise koha, kaotades norralasele 28,5 sekundiga. "Teemu naaseb Fiesta WRC rooli taha Sardiinia rallil, kus ta saavutas tunamullu karjääri parimat tulemust tähistava teise koha," kinnitas Millener.