Kaur loodab lisaks Lapimaa rallile kaasa lüüa veel neljal MM-etapil

Kui küsida, kes Eesti rallisõitjatest on Ott Tänaku järel maailmaklassile praegu kõige lähemal, vastavad ilmselt paljud, et see mees on Egon Kaur.

Tänaseks 33-aastane Kaur jäi kümme hooaega tagasi ülinapilt ilma noorte sõitjate sarja WRC Akadeemia esikohast, kui kaotas Craig Breene'ile. Mullusel Rally Estonial oli Kaur WRC3 arvestuses kolmas.

Uueks hooajaks sai Kaur tänu soomlasest sponsorile enda käsutusse Volkswagen Polo R5 masina. Lõppeval nädalavahetusel osales Kaur Otepää talverallil, kus ta oli parima R5 masinaga sõitjana neljandas. Kahe nädala stardib Kaur MM-sarja kuuluval Arktika rallil.

"Loodetavasti nüüd lisaks sellele talvisele saaks teha kaks nii-öelda paarisvõistlust veel. Siin tulevad väikeste vahedega Portugali ja Sardiinia ralli ja siis pärast seda Eesti ja Soome. Loodetavasti õnnestub pärast Arctic rallit hakata eelarvet koguma ka nende jaoks ja saavad ka need teoks," sõnas Kaur ERR-ile.

Enne Arktika rallit loodab Kaur autoga teha veel ühe väiksema testi. Sellest hooajast on tal nüüdseks kahe talveralli kogemus, aga siiski tunneb eestlane ennast kruusal mugavamalt. Ta teab, mis on Arktika rallil peamine.

"Ma arvan, et peame endiselt keskenduma just sellele stabiilsusele. Rally Estonial oli samamoodi. Nägime, et stabiilsus on võtmeks. Kiirusega ei olnud üldiselt probleeme - kui oli vaja, siis me selle kiiruse leidsime, aga et selle kiiruse juures suudaks stabiilsuse säilitada. Nüüd talvel on ilmselt seda ka raskem teha. Tegemist on pika ralliga, kõiki katseid sõidetakse kaks korda. Eesmärk võiks olla vigade vältimine, et ei oleks kuskil hanges käike."

Väiksemal tegijal on rallimaailmas tahes tahtmata piiratud eelarve. Aga sellel hooajal istumise all olev Volkswagen Polo R5 masin teeb tuju heaks.

"Ma olengi väga tänulik ka enda meeskonnale, kes on meile eelnevalt selle proto-auto ehitanud, millele siis ise olen saanud käed külge panna ja just inseneripoolel kaasa mõelda. Just neid teadmisi ja tunnetust oli hea siia autosse kaasa võtta ja ma arvan, et tänu sellele sujub oluliselt paremini ka auto seadistamine ja sellega harjumine," tõdes Kaur.

Loomulikult on auto kõrval ülitähtis ka kaardilugeja, kelleks Egon Kauri meeskonnas on Silver Simm.