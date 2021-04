Kontaveiti juhendama asunud Suurthal: konkurents sel tasemel on väga tihe

"Kõigepealt hea, et see võit tuli, sest meie ettevalmistus selleks oli pisut konarlik. Ei olnud päris selge, kui hästi Anett selleks mänguks valmis on, kas tal kõik kohad peavad. See võib-olla selle närvilisuse tingiski ja kogu mäng kulges tõusude ja mõõnadega," rääkis Suurthal pärast matši ERR-ile.

"Algul [oli ta] pisut ülehäälestatud, siis mõne geimi pärast tuli rahulikum hetk, kus ta oma paremuse maksma pani ja läks 4:2 ette. Sealt tuli kaks rumalat viga, ta oli selg vastu seina ja 4:5 serviga taga. Tähtsatel hetkedel suutis ta end aga kokku võtta."

Kontaveit teatas senise treeneri Nigel Searsiga koostöö lõpetamisest esmaspäeval. Uue juhendaja Ain Suurthaliga pole Eesti esinumber sellest tulenevalt pikalt jõudnud harjutada.

"Praegu oleme koos olles lihtsalt lööke läbi mänginud ja midagi erilist teha pole saanud, sest tal andis õlg juba Stuttgardis tunda," rääkis Suurthal. "Servile ei ole eriti rõhku saanud panna ja see löök oli tänases mängus üks võtmekohti, miks matš nii võrdne oli. Servist saaks võtta väga hea rünnaku üles, aga esimest servi kahjuks väga palju ei saanud."

Suurthal tõdeb, et tase tipus on kõrge ja ühtlane.

"Konkurents on väga tihe. See, et ühel on ranking 20-30 ja teisel 80, ei näita seda," kommenteeris tennisetreener. "Siin on igasuguse mängustiiliga mängijaid ja tänane vastane oli tugevate löökidega - kui ta jala maha sai, oli keeruline. Kõik mängivad ja kõikide vastu tuleb panna sada protsenti välja. Vaatame, kuidas edasi."

Madridi turniiri teises ringis läheb Kontaveit vastamisi kreeklanna Maria Sakkariga (WTA 19.), kes sai heitlikus mängus 0:6, 6:1, 6:4 jagu ameeriklanna Amanda Anisimovast (WTA 38.).