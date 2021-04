Kontaveit: olek väljakul oli ärev, aga võit on võit

"Kindlasti ei olnud ma rahul oma serviga. Tundus, et esimene serv ei läinud üldse väljakusse. Kuidagi ärev oli see olek väljaku peal ja ma ei tundnud end väga mugavalt," tunnistas Kontaveit Delfile.

"Vastane tegi korraliku mängu, isegi natuke parema kui ma ootasin. Oli väga võitluslik mäng, palju tasavägiseid geime ja mitmeid võimalusi, mida ma ära ei kasutanud. Esimeses setis oli mul 4:2 seisul paar palli esimesel servil, millest on natuke kahju ning on asju, mida on oleks tahtnud paremini teha, aga võit on võit."

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi kreeklanna Maria Sakkariga (WTA 19.), kes sai heitlikus mängus 0:6, 6:1, 6:4 jagu ameeriklanna Amanda Anisimovast (WTA 38.).

"Ta (Sakkari - toim.) tegi Miamis väga hea turniiri. Meil on alati tasavägised heitlused, kord võidab üks, kord teine. Kindlasti tahab ta viimase matši eest revanši, aga samamoodi tahan ka mina võita," lisas Kontaveit.