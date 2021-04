Barty ja Swiatek jõudsid Madridis kindlalt teise ringi

Äsja hooaja kolmanda WTA turniirivõidu teeninud Barty alistas avaringis ühe tunniga Shelby Rogersi (WTA 43.) tulemusega 6:2, 6:1. "Ma olen Shelbyga korduvalt mänginud ja iga kord on see minu jaoks suureks väljakutseks," ütles Barty matši järel. "Ma pidin endast parima andma, et võita."

Viimasest 14 matšist on Barty võitnud 13, neist 12 järjest. Teises ringis kohtub maailma esireket sloveenlanna Tamara Zidansekiga (WTA 80.), kes alistas Hsieh Su-wei (WTA 65.) tulemusega 6:2, 6:4.

Kindlalt jõudis teise ringi ka mullu Prantsusmaa lahtiste tšempioniks kroonitud Swiatek, kes võitis ühe tunni ja kaheksa minutiga Alison Riske'i tulemusega 6:1, 6:1. Viimati mängis poolatar liivaväljakul eelmisel aastal Pariisis. Teises ringis kohtub Swiatek Laura Siegemundiga (WTA 59.), kes alistas Katerina Kozlova (WTA 137.) 6:4, 6:2.

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 29.) kohtub reedel avaringis serblanna Nina Stojanoviciga (WTA 88.).