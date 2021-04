Kontaveit ootab Madridis avaringi vastast kvalifikatsioonist

Põhitabeli alumises pooles mängiv Kontaveit kohtub edu korral teises ringis kas sakslanna Maria Sakkari või ameeriklanna Amanda Anisimovaga. Kolmandas ringis võib eestlanna kokku saada aga maailma teise reketi Naomi Osakaga.

Alumises tabelipooles lähevad veel vastamisi Venus Williams ja Jennifer Brady, Sara Tormo Sorribes ja Simona Halep ning Karolina Pliškova ja Coco Gauff. Ülemises tabelipooles on põnevamad vastasseisud Ashleigh Barty ja Shelby Rogersi, Petra Kvitova ja Marie Bouzkova ning Garbine Muguruza ja Sloane Stephensi vahel.

Main draw @MutuaMadridOpen, where Ash Barty, Naomi Osaka, Simona Halep, and Elina Svitolina are the top seeds.



Notable 1Rs:



Barty-Rogers

Kvitova-Bouzkova

Muguruza-Stephens

Halep-Sorribes Tormo

Pliskova-Gauff

Brady-Venus

Sakkari-Anisimova pic.twitter.com/XB1DPzS6Ww