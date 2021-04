Tänak: loodame laupäevaks viimased pusletükid paika saada

Hommikupoolikul ei tundnud Tänak end enda sõnul väga hästi ja päeva pikima katse esimesel läbimisel kaotas ta Neuville'ile enam kui 15 sekundit. Hoolduspausilt naasis eestlane aga katsevõiduga ja püsis õhtupoolikul esikolmikuga paremini tempos.

"Muutsime lõunal üsna palju, et tunnetust paremaks saada," ütles Tänak päeva lõpus WRC-le. "Lõunapaus oli siiski üsna lühike ja me ei jõudnud kõiki andmeid inseneridega üle käia. Oli keeruline keskenduda, aga loodetavasti on sel õhtul rohkem aega. Mul on kindlaid kohti, kus ei tunne end piisavalt enesekindlalt."

"Kui tingimused on veidi järjepidevamad, tunnen end sõites paremini," jätkas Tänak. "Mõnikord on üllatusi, mida ei oska oodata. Kui ei tunne ennast kindlalt, ei ole ka aeg hea. Ma ei ole kunagi sellistes keerulistes tingimustes sõitnud, ka Monte Carlos [kus Tänak pidi katkestama] ei saanud just väga kaua sõita. Need tingimused on praegu minu piiriks."

"Hommik oli raske, pärastlõuna natuke parem," lisas saarlane veel eesti keeles. "Terve öö on veel ees ja loodame, et homseks saame viimased pusletükid paika."