Tänak näitas Horvaatia ralli testikatsel paremuselt neljandat aega

Testikatse nobedaim mees Elfyn Evans sai kolmandal läbimisel kirja aja 2.45,1, talle järgnesid Thierry Neuville (Hyundai, +0,7) ja MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä (Toyota, +1,3).

Ott Tänak - Martin Järveoja olid testikatse esimese läbimise järel viiendad (2.53,9), kolmandaks läbimiseks paranes aeg 2.46,6-le ja see tõstis nad neljandale kohale.

Kuigi esimene Horvaatia ralli sõideti aastal 1974, kuulub tänavune võistlus MM-sarja kalendrisse esmakordselt. Alates 1980. aastate lõpust on Horvaatias sõidetud asfaldil - aga see teadmine ei tee sõitjate olukorda lihtsamaks.

"Teid on mitu erinevat tüüpi, lõigates võib rajale sattuda palju mulda ja muda," rääkis DirtFishile MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä. "Ilm võib palju muutuda, ja tundub, et tegemist on väga nõudliku ja keerulise ralliga."

Elfyn Evans võrdles eesootavat katsumust aastatel 2010-14 toimunud Alsace'i ralliga, Thierry Neuville'i sõnul meenutab katsete profiil talle Itaaliat, Toyota pealik Jari-Matti Latvala meenutas 2010. aastal toimunud Bulgaaria rallit, aga M-Spordi debütant Adrien Fourmaux kirjeldas Horvaatiat lihtsalt kui viit rallit ühes. "Ausalt öeldes ei ole see vale - see võib olla segu neist kõigist," tõdes Sebastien Ogier.

"Tõenäoliselt ootavad ees rasked tingimused, aga see ongi rallisport. Usun, et sellest tuleb põnev ralli," lisas seitsmekordne maailmameister.

"See on mu esimene täispikk asfaldiralli, aga mul on õnnestunud päris palju testida," rääkis DirtFishile Ott Tänak. "Just sõitsime Sanremos, eelmine aasta veidi Saksamaal, lõime kaasa ka Alba rallil ja veel väikeseid asju, seega olen autoga asfaldil saanud kogemusi ning tunnen ennast üha mugavamalt."

Ajakava:

Neljapäev

Testikatse (4,6 km) 10.01

Reede

SS1 Rude - Plešivica 1 (6,94 km) 9.39

SS2 Kostanjevac - Petruš Vrh 1 (23,76 km) 10.32

SS3 Jaškovo - Mali Modruš Potok 1 (10,1 km) 11.35

SS4 Pecurkovo Brdo - Mrežnicki Novaki 1 (9,11 km) 12.38

Hoolduspaus

SS5 Rude - Plešivica 2 (6,94 km) 16.01

SS6 Kostanjevac - Petruš Vrh 2 (23,76 km) 16.54

SS7 Jaškovo - Mali Modruš Potok 2 (10,1 km) 17.57

SS8 Pecurkovo Brdo - Mrežnicki Novaki 2 (9,11 km) 19.00

Laupäev

SS9 Mali Lipovec - Grdanjci 1 (20,3 km) 9.29

SS10 Stojdraga - Gornja Vas 1 (20,77 km) 10.17

SS11 Krašic - Vrškovac 1 (11,11 km) 11.10

SS12 Vinski Vrh - Duga Resa 1 (8,78 km) 12.08

Hoolduspaus

SS13 Mali Lipovec - Grdanjci 2 (20,3 km) 15.29

SS14 Stojdraga - Gornja Vas 2 (20,77 km) 16.17

SS15 Krašic - Vrškovac 2 (11,11 km) 17.10

SS16 Vinski Vrh - Duga Resa 2 (8,78 km) 18.08

Pühapäev

SS17 Bliznec - Pila 1 (25,2 km) 8.20

SS18 Zagorska Sela - Kumrovec 1 (14,09 km) 9.38

SS19 Bliznec - Pila 2 (25,2 km) 11.11

SS20 Zagorska Sela - Kumrovec 2 (Punktikatse, 14,09 km) 14.18

MM-sarja punktiseis:

1. Kalle Rovanperä 39 punkti

2. Thierry Neuville 35

3. Sebastien Ogier 31

4. Elfyn Evans 31

5. Ott Tänak 27

6. Craig Breen 16

7. Takamoto Katsuta 16

8. Dani Sordo 11

9. Andreas Mikkelsen 6

10. Oliver Solberg 6

*

1. Toyota 88

2. Hyundai 77

3. M-Sport 24