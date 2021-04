Ogier jõudis Horvaatias ümmarguse tähiseni

Prantslane jagas kolmandal katsel võitu meeskonnakaaslase Elfyn Evansiga ja oli õhtuses osas nobedaim ka kuuendal ja seitsmendal katsel. Neist viimane oli seitsmekordse maailmameistri karjääri 600. kiiruskatse võiduks.

Enim kiiruskatseid on võitnud Ogier' kaasmaalane Sebastien Loeb (925), teisel kohal on 821 võiduga soomlane Markku Alen ja kolmas karjääri jooksul 757 katsevõitu saanud hispaanlane Carlos Sainz. Ogier on kuuendal kohal.

Another stage win for @SebOgier on SS7, and this one is the 600th of his #WRC career!



Seb is now within 10s of leader Neuville, and 1.4s behind @ElfynEvans with one stage left today.#ToyotaGAZOORacing #PushingTheLimitsForBetter #YarisWRC #CroatiaRally pic.twitter.com/IUsRE9XlGv