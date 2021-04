Tänak: tunnetus polnud õige, pärastlõuna nõuab erinevat lähenemist

Tänak võttis ainsa WRC sõitjana reedese võistluspäeva hommikul kaasa ainult kõva seguga rehvid. Ralli avakatsel kaotas ta meeskonnakaaslasele Neuville'ile teisena 2,1 sekundit, aga järgmisel, pikal katsel kogunes kaotust juba 15,7 sekundit. Hoolduspausile läks 2019. aasta maailmameister neljandana, kaotades neljast katsest kolm võitnud Neuville'ile 25,3 sekundit.

Hooldusalas küsiski WRC reporter Becs Williams Tänakult, kas tema rehvivalik oli õige. "Pole aimugi! Ma ei saanud midagi muud proovida ja ainus mis saan öelda, on see, et tegemist on uue kogemusega," vastas saarlane.

"Me pole testides midagi sellist veel kogenud. Teekate on siin väga erinev. Sellistes kuivades tingimustes peaks rehvid töötama, aga pidamist oli keeruline leida. Ma ei ütle, et rehvivalik oli vale - seda ma ei tea, aga tunnetus polnud õige."

"Pinnas muutub nii palju ja on igal pool erinev. Nii on raske enesekindlust leida. Peame andmeid analüüsima, pärastlõuna nõuab erinevat lähenemist. Tehnilisi probleeme ei olnud," lisas Tänak.

Hyundai pealiku Andrea Adamo sõnul ei olnud päeva alustades selge, milline rehvivalik oleks kindlasti õige olnud. "Üritasime kolme sõitja vahel valikuid jaotada, mune erinevatesse korvidesse panna," rääkis Adamo. "Tänaku rehvivalik ei olnud ilmselt parim," lisas ta teistkordse küsimise peale.

Reedene võistluspäev jätkub kell 16.01 algavate katsete kordusläbimisega.