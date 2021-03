Slovakitar Vlhova kindlustas MK-sarja üldvõidu

Šveitsis Lenzerheides peetaval hooaja viimasel MK-etapil sai 25-aastane Vlhova laupäeval peetud slaalomis koondajaga 1.52,92 (+3,15) kuuenda koha.

Slaalomisõidu võitis väikese kristallgloobuse pälvinud austerlanna Katharina Leinsberger (1.49,77), kes edestas ameeriklannat Mikaela Shiffrinit (+1,24) ja šveitslannat Michelle Gisinit (+1,95).

MK-sarja üldarvestuses on Vlhova edu lähima jälitaja ees pühapäeval peetava hooaja viimase võistluse eel 136 punkti, mistõttu on Slovakkia mäesuusataja kindlustanud enda karjääri esimese suure kristallgloobuse.