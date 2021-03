Juubilar Pinturault tähistas sünnipäeva kahe kristallgloobuse võiduga

Pinturault' kahe laskumise koondajaks kujunes 2.15,75. Prantsusmaa mäesuusataja edestas teiseks tulnud horvaati Filip Zubcicit 0,20 ja kolmanda koha saanud kaasmaalast Mathieu Faivre't 0,21 sekundiga.

Võiduga kindlustas Pinturault suurslaalomi väikese kristallgloobuse ja MK-sarja üldvõidu eest antava suure kristallgloobuse. MK-sarjas jääb veel sõita pühapäevane slaalom, kuid Pinturault edu üldarvestuses teist kohta hoidva šveitslase Marco Odermatti ees on 107 silma.

"Ma olen selle nimel aastaid vaeva näinud ja see tasus viimaks ära," lausus Pinturault pärast karjääri 34. MK-etapivõitu. "Võita üheaegselt nii väike kui suur kristallgloobus on uskumatu tunne. On olnud raske aasta, aga olen väga õnnelik."

Pinturault'st sai esimene prantslasest MK-sarja üldvõitja pärast Luc Alphandi 1997. aastal. Kolmanda prantslasena on suure kristallgloobuse võitnud veel Jean-Claude Killy 1967. aastal.