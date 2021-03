Rei: teame kaht juhtumit, kus kannatanu pöördus klubi poole

"Esiteks tahaks ma tänada kõiki, kes on meile helistanud. See on nende poolt väga julge samm ja näitab nende vastutustunnet," lausus Rei esmaspäeval ETV spordisaates.

"Neid kirju on meile kahjuks tulnud paarikümne ringis ja nende seas on ka paar tükki, kus on otseselt viidatud treeneri usalduse kuritarvitamisele. Kõik ei puuduta alaealisi ja kõik on alles uurimisfaasis."

Esmaspäeval ERR-ile antud intervjuus oli Nõmme Kalju president Kuno Tehva rõhutanud, et nüüdseks ilmsiks tulnud fakte klubi toona ei teadnud. Rei hinnangul ei saanud klubi aga täielikus teadmatuses olla.

"Meil on laual reaalselt kaks juhtumit, mille puhul teame, et kannatanu on pöördunud klubi poole. Nüüd näeme seda tulemust, et treener vallandati klubist alles eelmisel nädalal."

2014. aastal jõudis Fredo Getulio Aurelioga seotud väärkohtlemist puudutav juhtum ka politseisse, ent uurimine lõpetati, sest kuriteo koosseis puudus.

"[Jalgpalliliit] ei olnud [sellest juhtumist] teadlik. Vastasel juhul oleksime juba siis distsiplinaarmenetluse käivitanud."

Nõmme Kalju ja Fredo Getulio Aurelio skandaali uurivad uue info valguses nii jalgpalliliit kui politsei.

"Politsei kontrollib seaduste täitmist, jalgpalliliit saab kontrollida ainult oma reeglite täitmist. Politsei saab koos prokuratuuriga minna kohtusse, meie saame minna oma distsiplinaarkomisjoni ja seal käsitleda jalgpallilisi rikkumisi," selgitas Rei.

"Algatasime distsiplinaarmenetluse nii Fredo [Getulio Aurelio] kui ka [Nõmme Kalju] klubi suhtes. Distsiplinaarkomisjon on käitunud kiirelt ja efektiivselt. Eeldame, et treener Fredo suhtes jõuame tulemuseni sel nädalal, klubi suhtes seda veel lubada ei saa."