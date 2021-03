Prokuratuur alustas jalgpalliliidu info põhjal kriminaaluurimist

Eelmisel reedel algatas Eesti Jalgpalli Liit distsiplinaarasja Getulio Aurelio Fredo ja Nõmme Kalju FC suhtes seoses intervjuuga, mille andis nüüd nime Mia Belle Trisna kasutav endine Eesti naisjalgpallur telesaates "Õhtu", avalikustades, et treener alustas tema seksuaalset väärkohtlemist, kui ta oli 14-aastane.

Kriminaalmenetlust juhtiv Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Andra Sild sõnas, et politseis ja prokuratuuris alustati uurimist karistusseadustiku paragrahvi 1432 järgi. "Jalgpalliliidult laekunud materjalidest ilmnes info võimalike kuritegude kohta, mis andis meile aluse kriminaalmenetluse algatamiseks. Uurime episoode, mis toimusid ajavahemikul 2014-2019 ning kannatanuid on hetkel kaks. Oleme viinud läbi esimesed menetlustoimingud ja kuulanud üle kannatanud ning jätkame koos politseiga asjaolude välja selgitamist," selgitas Sild.

Karistusseadustiku paragrahv 1432 käsitleb suguühet või muu sugulise iseloomuga tegu täisealise ja alaealise vahel, kui süüdistatav on seda tehes ära kasutanud kannatanu sõltuvust süüdlasest või kuritarvitanud oma mõjuvõimu või usaldust. "Selline sõltuvussuhe võib olla treeneri ja treenitava vahel, sest alaealine on mõjutatav täisealise treeneri poolt, keda ta usaldab ja kes aitab tal sportlikke eesmärke ellu viia. Seda mõjuvõimu ei tohi täiskasvanu aga kuritarvitada. Kriminaalmenetluse eesmärk on nüüd välja selgitada ja tõendada, kas seksuaalse iseloomuga teod toimusid täisealise mõjuvõimu all olnud alaealistega," selgitas Sild kuriteokoosseisu olemust.

"Täname südamest kõiki inimesi, kes oma muredest teada andsid. Laste seksuaalne väärkohtlemine on väga peidetud kuriteoliik. Sageli tuleb juhtunu avalikuks tükk aega hiljem või jääbki mälestus toimunust ainult kannatanute sisse. Loodetavasti õnnestub juhtunu uurimisega ohvritele hingerahu tagasi tuua," ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juht Reimo Raivet.

"Kui kellelgi on veel infot igasuguse seksuaalse väärkohtlemise kohta, palun andke sellest kindlasti teada – abi on olemas. Jalgpallis toime pandud ebakohase käitumise kohta saab politseid teavitada meiliaadressil vihje.jalgpall.list@politsei.ee. Edastatud info jõuab valdkonna spetsialistideni, kes aitavad juhtunusse selgust tuua ning kannatanule vajalikku abi pakkuda," lisas Raivet.

Seksuaalselt väärkohtlemise kahtluse korral saab abi otsida veel:

· hädaabinumbril 112

· lasteabitelefonil 116 111

· Lastemaja telefonil 5854 5498