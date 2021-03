Nõmme Kalju jäi skandaali tõttu ilma suursponsorist

Rahvusvahelise mänguettevõtte Paf Eesti juht Allar Levandi andis teada, et ettevõte on lõpetanud skandaali sattunud Nõmme Kalju jalgpalliklubi toetamise.

"Seoses eelmisel nädalal avalikuks tulnud juhtumiga Nõmme Kalju jalgpalliklubis oleme otsustanud lõpetada sponsorlepingu klubiga," kirjutas Allar Levandi pressiteate vahendusel.

"Sponsorina seisame vastutustundlike käitumistavade ja eetika eest spordis ja ootame sama ka meie partneritelt. Antud juhtum on väga tõsine ja häiriv ning seda peavad lõpuni uurima vastavad ametkonnad. Treeneri käitumine ei olnud aktsepteeritav ning ei sobi meie ühiskonda. Meie poolt on antud sponsorleping lõpetatud ja me ei soovi olla klubiga rohkem seotud," lisas Levandi.

Mullu veebruaris sõlmitud sponsorleping pidi kehtima 2023. aasta lõpuni ning selle väärtuseks oli 340 000 eurot.