Vallimäe Soome väärkohtlemise uuringust: arvame, et meil on sama seis hetkel

"Sinna tulevad justiitsministeerium, lasteamet, sotsiaalkindlustusamet, osad eriala psühholoogid, Noored Olümpiale, meie, kultuuriministeerium, EOK," rääkis Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse nõukogu juht Henn Vallimäe intervjuus ERR-ile. "Meie ei lähe lahendama jalgpallijuhtumit, aga pigem kaardistame olukorra, kus me hetkel Eestis spordivaldkonnas oleme ja siis täpsustame edasisi tegevusi ja tööjaotust."

Väärkohtlemise ennetamiseks spordis koostas Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus 2019. aastal vastava käsiraamatu. Mullu viidi selle teemalised koolitused läbi ujumises, laskmises, suusatamises, jalgpallis ja eraldi ka Narva spordikoolide treeneritele.

"Eelmisel aastal üllitasime juhendid väärkohtlemise märkamiseks ja ennetamiseks spordiorganisatsioonides," jätkas Vallimäe. "Nagu näitavad spordivälised kogu Eesti uuringud, et kuskil kuni kolmandik lastest on kogenud oma elu jooksul mingil viisil väärkohtlemist ja kui räägime seksuaalsest ahistamisest või väärkohtelmisest, siis on see protsent ahistamisega kuskil kümme protsenti ja ärakasutamisega kuni viis protsenti. Need protsendid on päris julmad."

Soomes tehti mullu spordivaldkonna sisene väärkohtlemise uuring, millele vastas 9000 sportlast ja 26% vastanutest oli kogenud seksuaalset väärkohtlemist. "Soome uuring ütleb, et spordisisene statistika on samasugune nagu ühiskonna statistika ja me arvame, et meil on sama seis hetkel," lisas Vallimäe.