Kerde: treener ei tohi lapse usaldust ja kiindumust ära kasutada

"Noor inimene usaldab oma treenerit täielikult, tema jaoks on treener mõnikord isegi rohkem kui vanemad. Me ei tohi usaldust ära kasutada, et mõjutada noort inimest nii, nagu me tahame," kinnitas Kerde.

"Noor inimene ei ole täisealine, meil [treeneritel, täiskasvanutel] on rohkem elukogemusi. Tema ei mõtle nii, nagu meie. Kõik taandub sellele, et me kasutame ära õpilase olukorda, millest ta veel aru ei saa. Treener võib olla ideaal, tahetakse olla nagu tema või temaga koos olla, aga treener peab jääma endaks ja ei tohi lapse kiindumust, mis mõnikord võib ületada kõik piirid, ära kasutada."

Pärast skandaali puhkemist avaldasid Getuliole toetust ka Nõmme Kalju naiskonna mängijad. "Inimesed näevad mõnikord ainult seda, mis toimub nende ümber. Me ei tohi lasta eraldada eraelu ja treeneritööd. Loomulikult võivad tekkida grupid, kes teda toetavad: treeneritööd teeb ta väga hästi, aga me ei tohi unustada, et ta tegutseb lastega," rääkis Kerde.

"Tegelikult on treenerikutse väga tähtis ja et seda 60 või 100 tunniga anda, on vale. Lastega töötades peab inimene aru saama, mida ta teeb. Tugirühmadest, kes treenerit toetavad, saan ka aru - inimene on väga head tööd teinud. Oma erialal on ta väga tugev, aga läbi oma treeningute on ta lapsi ära kasutanud ja see on absoluutselt vale."

Kerde sõnul esineb Eestis treeningutel tihti erineval kujul väärkohtlemist. "Laste peale tõstetakse häält, ropendatakse. See on meie spordis igapäevane asi, aga see on vale. Täiskasvanud inimesed näitavad nii lapsele, et nemad võivad nii teha ja lapsed mõtlevad, et nii tehaksegi. Näeme ju seda, kui palju on katkiseid lapsi, kes on just seepärast trennist ära tulnud, et ei pea vaimselt koormusele vastu," lisas endine koondise peatreener.