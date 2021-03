Uiboleht Kalju skandaalist: meil on laual rohkem kui kaks juhtumit

Eelmise nädala kolmapäeval rääkis nüüd nime Mia Belle Trisna kasutav endine Eesti naisjalgpallur telesaates "Õhtu", et tema treener alustas tema seksuaalset väärkohtlemist, kui naine oli 14-aastane. Nüüdseks on kinnitust leidnud, et kõnealuseks treeneriks oli Nõmme Kaljus töötanud Fredo Getulio Aurelio, keda reedel süüdistas väärkohtlemises teinegi endine õpilane.

"Meil on laual rohkem kui kaks juhtumit. Ma ei hakka seda numbrit ütlema, kui mitu, aga meil on kahjuks lisaks kahele veel juhtumeid, kus on olnud ebasobivaid kokkupuuteid treeneri ja tema õpilase vahel," kinnitas Mihkel Uiboleht esmaspäeval "Ringvaates".

"Kaks juhtumit on sellised, kus pole mitte ainult üks inimene, vaid arvestatav hulk inimesi rääkinud, et nende kahe juhtumi puhul on klubi olnud teadlik. Üks on see sama avalik juhtum, mille kohta politsei uuris aga lõpetas uurimise. Teine juhtum on selline, mis ei ole veel avalikkusele teada. On ka juhtum, mida ei ole isegi klubil teada. Oleme olnud päris mitme tüdruku jaoks esimene allikas, kellele nad on julgenud tulla ja rääkida."

"Meil on avatud distsiplinaarasi treeneri ja klubi vastu. Ma arvan, et treeneri puhul on otsus lähipäevade küsimus. Meil on materjali piisavalt ja oleme andnud ka treenerile võimaluse oma seisukoht öelda. Klubi osas on olukord võib-olla keerulisem," lisas Uiboleht.