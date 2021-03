Kuno Tehva: mõistame üheselt hukka igasuguse laste väärkohtlemise

Nõmme Kalju presidendi Kuno Tehva sõnul on viimased kaks päeva olnud klubi pere jaoks väga rasked. "Meie ühe hinnatuima ja kauaaegseima treeneri vastu on esitatud avalikkuses kahtlustused, mis on tekitanud korraga nii nõutust, kurbust, pahameelt kui küsimusi," ütles Tehva.

"Sõltumata sellest, millised on meie hinnatud treeneri selgitused, mida ta on andnud meile või mida ta kavatseb anda avalikkusele. Sõltumata sellest, kui kaua kestis või millel põhines treeneri ja tema kasvandiku omavaheline suhe. Selge on see, et lastega lähedaste suhete loomine õrnas eas ei ole mingil moel ja kujul aktsepteeritav," lisas Tehva.

"Nõmme Kalju mõistab üheselt hukka igasuguse laste väärkohtlemise. Me kutsume kõiki üles märkama ja märku andma, et meie lastel oleks turvaline keskkond treenimiseks, arenemiseks ja kasvamiseks," jätkas Tehva. "Ainult üheskoos pingutades, üksteist toetades ja usaldades saame me luua parima keskkonna klubi, treenerite, abipersonali, laste ja lastevanemate jaoks. See usaldus ei sünni iseenesest või tagantjärele tarkusest. Me peame kõik selle nimel pingutama kogu aeg. Piir lubatu ja keelatu vahel ei tohi jääda kellegi jaoks häguseks."

"Oleme viimastel aastatel väga tõsiselt vaadanud oma organisatsiooni sisse ja tegelenud klubi ümberkorraldustega. Meie klubi on väga lühikese ajaga kasvanud suureks organisatsiooniks, mistõttu jalgpallimurul toimuva kõrval oleme järjest rohkem tööd teinud üldiste väärtuste, eetika, suhtumise ja põhimõtetega. Nõmme Kalju on ja kavatseb jääda klubiks, kus kogu meie kogukond ja pere pingutab ühiselt selle nimel, et olla kasvamiseks ja arenemiseks parim ja turvalisim keskkond," märkis Tehva.