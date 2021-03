Tehva: nüüdseks ilmunud fakte pole Kaljul kunagi teada olnud

"Tegemist on äärmiselt kurva looga ja see sadas meile nagu välk selgest taevast nädalavahetusel kaela. Tegemist on väga delikaatse teemaga. Enne kui seda oli võimalik kommenteerida oli vaja saada mingidki faktid selgeks. Ühemõtteliselt on sellised asjad Nõmme Kalju klubis hukka mõistetud ja olenemata sellest, millises konsensuslikus rollis oli treener jalgpalluriga suhtes, siis sportlase ja treeneri võtmes nende normide järgi, kus on vaja teha treeneritööd, on see täiesti lubamatu," rääkis Tehva intervjuus ERR-ile.

"Siin tuleb üht asja kindlasti tunnistada – me kõik oleme läbi kukkunud selles, et alles 13 aastat hiljem saame teada probleemist, millega oleks pidanud tegelema 13 aastat tagasi. Mul on nendest tüdrukutest väga kahju. Selliseid fakte, mis on nüüdseks ilmunud, ei ole Nõmme Kaljul kunagi teada olnud – muidu oleksime juba ammu väga jõuliselt reageerinud. Ka minul kasvab kodus 15-aastane tütar ja arvan, et kõik saavad aru, mida tähendab olla isa ja vaadata sellist asja kõrvalt."

Tehva sõnul tegi klubi vea reedese pressiteatega, kus öeldi, et Nõmme Kaljul nüüdseks ametist vabastatud Getulio käitumise osas pretensioone ei ole.

"Sellega võib-olla jäi mulje, et lõime omavärava, kuid meil on väga tubli tegevjuht Ehte Eamets, kes ei tolereeri absoluutselt selliseid asju. Kontekst läks aga paigast ära sellega, et uudised tulid välja reede hilisõhtul," selgitas Tehva. "Postimehe artikkel ilmus 20.00 ja see vastus oli suunatud Postimehe artiklile, mille kontekst oli Kalju suunas natuke laimav. Südaöösel ilmus Soccernetis täispikk lugu, kus oli esimest korda välja toodud järgmine fakt ja sinna oli kaasatud siis Postimehe vastus. Hommikul, kui inimesed ärkasid, jäi neile mulje, et see oli Kalju avaldus antud olukorras. Siin läks kahjuks asi valesti, aga tuleb aru saada, et Nõmme Kalju ei ole PR-agentuur, oleme siiski jalgpalliklubi. Selliseid vigu, ma arvan, saab meile andestada."

Mis faktid on Nõmme Kaljuni veel lõppenud nädalavahetusega jõudnud?

"Kurvaks teeb see, et meile ei ole jõudnud mitte ühtegi sellist fakti, mis viitaks konkreetselt kuriteole. Arvan, et kõik inimesed peavad aru saama, et siin on suur vahe, kas räägitakse, et keegi ütles midagi, või on fakt. Oleks Nõmme Kaljul olnud faktid, siis oleks see lugu olnud hoopis teise arenguga," lausus Tehva.

"Meil oli aastaid tagasi fakt, mis puudutas treeneri massaaži ja tol ajal reageeris klubi väga suurte jõududega. Sinna määrati inimesed suhtlema ja seda uuris politsei. Ootasime ära politsei otsuse ja politsei ei tuvastanud rikkumist. Treeneri tänaseid sõnumeid ja vastulauseid meie ei kontrolli. Oleme tõmmanud selgelt joone vahele ja 13. märtsi seisuga lõpetas Nõmme Kalju treeneriga lepingu – kohe kui selgusid asjaolud, mis sidusid tema faktiliselt nende küsimustega."

"Teine juhtum on nüüd see, mida nägime kõik "Õhtu" saates. Rohkem meil ei ole ühtegi fakti, mis viitaks kuriteole või mille alusel oleks meil õigus kellegagi tööleping lõpetada."

Uudiste valguses lõpetas Kalju suursponsor Paf Eesti klubiga koostöö, kuid Tehva sõnul sellele hetkel ei mõelda.

"Arvan, et praegu ei ole õige aeg mõelda sellele, et kaotame raha. Olen Allar Levandiga (Paf Eesti juht - toim.) rääkinud ja see ei ole tegelikult see arutelu täna. Täna on mure selles, et meie klubi inimesed saaksid taastada töörahu ja et need tüdrukud, kes on praegu selle treeneri õpilased, oleksid kaitstud ja hoitud. Oleme palganud klubile spordipsühholoogi, oleme saatnud klubi sisse väga selge ja jõulise sõnumi. Olen palunud kõiki kaasa rääkima ja julgustanud neid osa võtma ja suhtlema meie spordipsühholoogiga, kes on sel teemal pädev."

"Omavärav on siin löödud kõigi poolt ja eelkõige meedia poolt – on hakatud 16-aastaste tüdrukutega otse Facebookis ühendust võtma ja küsima küsimusi stiilis, kas oled ka ohver. See on lubamatu. Olen pisarateni kurb, et meie tüdrukud on jäetud sellisesse olukorda üksi ja ma ei ole sellega nõus. Need asja ei käi niimoodi. Enne tuleb jõuda faktide ja järeldusteni ning siis hakata tegema süüdimõistvaid otsuseid."

"Ma arvan, et siin on paljudel ajakirjanikel õppida, sest olen rääkinud mitme meie lapsevanemaga, kes on äärmiselt ärritatud. Nende tüdrukute [reedene] pöördumine treeneri kaitseks ei olnud klubiga kooskõlastatud, see oli nende isiklik hoiak. Nad ütlesid, et see Getulio, kellest "Õhtu" saade rääkis, ei olnud see Getulio, kes on nende treener. Nad toetasid treenerit, kellega neil on olnud viis aastat usalduslik suhe."

Kuidas plaanib Kalju edasi minna? "Kõigepealt mõtleme inimeste peale. Ma pole saanud kolm päeva magada. Ma hakkan kindlasti klubisiseselt rohkem tegelema selle probleemiga. Arvan ja tunnetan, et selline probleem on laiem kui Nõmme Kalju. Sellega tuleks tegeleda veel laiemalt. Mul on täna olnud mitmeid vestluseid ka Eesti Olümpiakomiteega, kus oleme küsinud nõu. Oleme saanud ka väga palju toetavaid sõnumeid. Peame vaatama klubi sisse, muutma kõike ja tegema kõik selleks, et selliseid asju tulevikus vältida. Kahjuks on asju, mida me oma silmaga tihti ei näe. Jalutame asjadest mööda teadmata, et seal on probleem. Selle peale peab kogu ühiskond mõtlema, sest see on igal pool meie ümber."