Kalju naiskond kaitseb treener Fredo Getulio Aureliot

Kolmapäeval rääkis nüüd nime Mia Belle Trisna kasutav endine Eesti naisjalgpallur telesaates "Õhtu", et treener alustas tema seksuaalset väärkohtlemist, kui naine oli 14-aastane. Lisaks rääkis oma seksuaalse ahistamise juhtumist veel üks endine Kalju mängija.

"Uurimise käigus kogunes informatsioon, mis kinnitab ajakirjanduses ilmunud materjalide põhjal tekkinud kahtlusi. On tähtis, et ohvrid julgevad endast teada anda ja kõnealuses olukorras on selliseid inimesi rohkem kui üks," ütles Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei reedel.

Kalju naiskonna teatel tehakse Fredo Getulio Aureliole siiski liiga. "Meie treeneri Getulio Aurelio Fredo vastu on algatatud lubamatu laimukampaania. Ka meil on õigus avaldada arvamust oma treeneri kohta ja toetuseks," teatati ühispöördumises. "Ärakasutamist me kindlasti ei tolereeri, kuid Getuliot juba pikalt tundes julgeme väita, et tegu on ilmselge laimukampaaniaga, mille tegelikku eesmärki teab vaid peakorraldaja ise."

"Getulio on meie jalgpallikarjääris ning ka elus väga suurt rolli mänginud. Ta on meid alati toetanud, olnud mingitel momentidel justkui isa, peamiselt aga lihtsalt hea sõber. Nõudlik on ta ka. Teda on raske nimetada lihtsalt treeneriks — Getulio on treener suure algustähega. Jah, kindlasti avatum kui tüüpiline eestlane, aeg-ajalt ka üliemotsionaalne, kuid kas jalgpall ise pole juba emotsioonidest laetud mäng?"

"Nõustume, et Getulio on väga lähedane osade mängijate ja nende peredega, kuid midagi seksuaalset või vastu tahtmist pole me mitte kunagi tegema pidanud," jätkati pöördumist. "Koju sõidutab vastavalt vajadusele kõiki. Väited, et nii vaid osade mängijatega on, ei ole tõesed. Getulio on valmis viima koju mängijaid, kes on jäänud viimasest rongist/bussist maha ning sõidutanud Tallinnast väljapoole neid, kes kaugemal elavad. Iga treener nii ei teeks. Ka ühiselt söömas käimine on täiesti tavaline, sest ilma ühistegevusteta jääks kambavaim ju olemata."



"Kirjeldatud suhteid Getulioga pole meist kellelgi olnud, kogu lugu tundub meile kui üks ilmatu suur absurdsus. See ei ole Getulio, keda mitmeid aastaid teame. Mõned meist on Getulio juures treeninud juba üle 10 aasta, mõni meist 5 aastat ja mõni vaid aasta, kuid ühiselt oleme seisukohal, et selline alatu tembeldamine on täiesti lubamatu. Kust tuleb nii palju pahatahtlikkust ja kurjust?"

"Kai-Kadri-Krõõda tundsime loomulikult ära, nende versioon on täis faktivigu," vihjati anonüümsete allikate kohta. "Treeneri vahetust sooviti peale seda, kui Getulio oli oma autoriteetsuse maksma pannud, nõudes distsipliini ja kohusetunnet. Võistkonna kapten on treeneri poolt valitud mängija, kes on kaasav tiimiliider, mitte aga keegi, keda kindlad kaasmängijad kapteniks tahavad. Peale vaidlust, oma tahtmist saamata, otsustasid need nn "bravuuritarid" Kaljust lahkuda. Ainuõige tegu!"

"Anonüümsed avalduste esitajad peaks mõistma, et sellised mittetõesed väljaütlemised ei kahjusta ainult Getuliot ja meid vaid kogu naiste jalgpalli üldse."