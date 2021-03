Distsiplinaarasi algatati seoses 17. ja 18. märtsil laekunud informatsiooniga, mis viitab heade käitumisnormide ja -tavade rikkumisele.

Eesti Ekspress kirjutas kolmapäeval, kuidas Naaris oli saatnud 2016. aastal 14-aastastele tüdrukutele endast alastipilte ning õhutanud neid seksuaalvahekorda astuma. Ekspressiga kõnelnud endine treener Lauri (nimi muudetud - toim.) jagas toona infot Naarise ebasobilikust käitumisest klubi teiste treeneritega, kuid peatselt pärast vestlust FC Elva presidendi Margus Ivaskiga juhendaja tööleping lõpetati.

"Mind hämmastas ka see, et keegi ei astunud minu kaitseks välja. Ei küsinud, et mis mõttes nüüd see treener saadetakse klubist minema, aga see, kellel on patud hingel – see töötab edasi," lausus Lauri.

Kõnealune ahistamisjuhtum leidis esimest korda meedias kajastust 2016. aastal, mil sellest kirjutas anonüümsele allikale tuginedes Õhtuleht, kuid toona distsiplinaaruurimist ei järgnenud.

Eelmisel nädalal lahvatanud endise Nõmme Kalju treeneri Fredo Getulio Aurelio skandaali valguses võttis treener Lauri ühendust ka jalgpalliliidu peasekretäri Anne Reiga. "Ütlesin talle, et näed, see asi on kinni mätsitud 2016. aastal. Miks see nii on? Mingit erilist vastust sealt ei tulnud," meenutab Lauri. "Ma ütlesin selle peale, et mul on infot Mareki kohta. Rei ütles, et see asi on lõpetatud, sellega nad enam ei tegele. Inimene on saanud ravi. Nende teada on asi korras."

Elva lõpetas Naarisega neljapäeval koostöö

EJL-i distsiplinaarasja algatamisele järgnevalt teatas FC Elva pressiteate vahendusel, et on Marek Naarise juhatuse liikme ja tegevjuhi ametikohalt tagasi kutsunud.

"Koosoleku käigus ja neljapäeva jooksul meile laekunud uue info põhjal leidis klubi juhatus ja personal, et Marek Naarise jätkamine jalgpalliklubis FC Elva ei ole kõik asjaolusid arvesse võttes enam võimalik," kirjutas FC Elva president Margus Ivask pöördumises.