Jalgpalliliit algatas distsiplinaarasja Getulio Aurelio Fredo ja Nõmme Kalju suhtes

"Uurimise käigus kogunes informatsioon, mis kinnitab ajakirjanduses ilmunud materjalide põhjal tekkinud kahtlusi. On tähtis, et ohvrid julgevad endast teada anda ja kõnealuses olukorras on selliseid inimesi rohkem kui üks," ütles Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

Kõik, kellel on antud teema või analoogsete olukordade kohta informatsiooni, on oodatud jagama seda EJL-iga e-posti aadressil fp@jalgpall.ee. Ühendust võtnud inimeste anonüümsus ja informatsiooni konfidentsiaalsus on garanteeritud. EJL teeb koostööd sotsiaalkindlustusametiga, et vajadusel anda ühendust võtnud inimestele täiendavat professionaalset abi ja nõu. Samuti teeb jalgpalliliit vajadusel koostööd teiste riigiametite ja -organitega.