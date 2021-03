Tehva: astume samme usalduse ja töörahu taastamiseks

"Viimane nädal on olnud meie klubi jaoks pöördeline, oleme saanud kurva kogemuse ja karmi õppetunni. Nüüd on aeg vaadata enda sisse ja astuda reaalseid samme, et eelmisel nädalal avalikuks tulnud juhtum jääks viimaseks omataoliseks," rääkis Nõmme Kalju president Kuno Tehva pressiteates. "Soovime taastada töörahu ning tagada kõigi meie klubipere liikmete jaoks turvalisus, usaldus ja tasakaal. On väga oluline, et väärkohtlemine ei jääks märkamata ning meie mängijad ja töötajad teaksid, kust leida vajadusel abi."

"Alustasime koos spordipsühholoogilise nõustaja Külliki Tayloriga mängijate ja töötajate nõustamisega, et pakkuda praeguses keerulises olukorras vajalikku tuge," selgitas Kuno Tehva. "Lisaks koostame ühiselt Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusega klubile juhised väärkohtlemise märkamiseks ja ennetamiseks ning alustame lähiajal töötajatele, mängijatele ja lapsevanematele suunatud koolitustega. Samuti täiendame väärkohtlemist ennetavate punktidega kõiki klubiga seotud töö- ja liitumislepinguid."

"Nõmme Kalju juhtum on Eesti spordile märgilise tähtsusega, sport on oluline osa ühiskonnast ning paraku tulevad ühiskondlikud pahed esile ka spordis," rääkis Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe. "Kuna spordi näol on tegemist äärmiselt väärtuspõhise valdkonnaga, peavad selles kõigi osapoolte tegevused olema ausad ja läbipaistvad. Kui alusväärtused on paigas, saame iga kriisi või probleemi pöörata õppetunniks ausama ja eetilisema spordi nimel, nagu Nõmme Kalju on seda tegema asunud."

"Tegutseme iga päev kavakindlalt selle nimel, et tuua Nõmme Kalju praegusest kriisist välja tugevama ja parema klubina, kui see oli enne," lisas Kuno Tehva. "Kordan üleskutset, et kõik lapsevanemad ja lapsed, kes tunnevad, et nende või nende laste suhtes võib olla toime pandud kehalist või vaimset väärkohtlemist, võtaksid ühendust spordipsühholoogilise nõustaja Külliki Tayloriga.