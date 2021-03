Uiboleht: Kaljut teavitati Getulio ebasobivast käitumisest korduvalt

Eesti Jalgpalli Liit on Nõmme Kalju ja treener Fredo Getulio Aurelio vastu algatatud distsiplinaarmenetluse käigus saanud infot teistegi võimalike väärkoheldud ohvrite kohta.

Jalgpalliliidu infojuhi Mihkel Uibolehe sõnul on alaliit kogunud uurimise käigus oluliselt rohkem materjali, kui seni on avalikuks tulnud, kirjutab Delfi Sport. Ta ütles ka, et alaliidu teada oli Kalju juhtkonda kõnealuse treeneri ebasobivast käitumisest korduvalt teavitatud. Jalgpalliliidule pole aga ühestki juhtumist varem teada antud.

"Konkreetne aeg [millal distsiplinaarkomisjoni otsuseni jõuab] oleneb sellest, kui kiiresti menetlusega lõpule jõuame, aga meie tavapärast praktikat arvestades võiks see juhtuda järgmisel (sel – toim) nädalal," rääkis Uiboleht intervjuus Delfile.

"Oleme distsiplinaaruurimise käigus saanud infot, et teavet kõnealuse treeneri ebasobiva käitumise kohta on klubile korduvalt edastatud."

"Kui meil oleks olnud varem informatsiooni, mis viitab tõsistele probleemidele, siis oleksime pöördunud politsei poole või algatanud distsiplinaaruurimise. Seda meil ei olnud," vastas Uiboleht küsimusele, kas vihjeid treeneri ajakirjanduses kirjeldatud tegudele on jõudnud alaliiduni ka varem.