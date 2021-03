Uiboleht: tänast infot meil Elva treeneri asjus 2016. aastal ei olnud

FC Elva teatas neljapäeval, et on lõpetanud lepingu oma senise tegevjuhi ja juhatuse liikme Marek Naarisega, sest nad on tema 2016. aasta ahistamisjuhtumi osas saanud uut informatsiooni. Eesti Jalgpalli Liidu infojuhi Mihkel Uibolehe sõnul põhineb nende värskelt algatatud distsiplinaarasi samuti materjalidel, mida aastate eest ei omatud.

"Seda infot, mida oleme eile ja täna saanud, meil 2016 ei olnud," sõnas Uiboleht Soccernet.ee-le, et viis aastat tagasi oldi kursis praeguseks 39-aastase Naarise sekeldustega, aga mitte sel tasemel.

"Toona tuli klubi meie juurde informatsiooniga, mida nad konkreetselt teadsid. Ütlesid, et kannatanute ees on vabandatud ja nendega on toimunud leppimine. Isik on saadetud ravile ja klubi soovib võtta ta oma jälgimise alla enda käendusel. Seda me teadsime 2016, kui see asi ilmnes," selgitas Uiboleht, et FC Elva reaktsioon tundus alaliidule aastate eest toonase info valguses adekvaatne.

Loe pikemalt Soccernet.ee-st.