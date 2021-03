Eriloata jäänud Haanja suusamaraton peetakse virtuaalselt üle Eesti

"Valitsuse otsus maratoni ärajätmise osas tuli käesoleval nädalal ning kuna olime Haanja maratoni rajad juba kõik ette valmistatud ja distantsid on heas korras, siis otsustasime Estoloppeti sarja meeskonnaga, et korraldame sel aastal 45. Haanja suusamaratoni virtuaalselt. See tähendab, et kõik suusasõbrad saavad võimaluse sõidust osa võtta kaugosaluse kaudu kuni 14. märtsini. Oma suusasõidu võib teha nii ettevalmistatud Haanja suusamaratoni rajal kui ka enda poolt vabalt valitud suusarajal ehk distantsi võib läbida üle Eesti, kas või oma kodurajal," lausus 45. Haanja suusamaratoni peakorraldaja Aare Eiche.

Kaugosalusega Haanja suusamaratoni stardipaugu andsid südaööl SA Haanja Sport juhatuse liige Anti Saarepuu, Rõuge vallavolikogu esimees Aigar Kalk ja Rõuge vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Rein Loik, kes julgustasid suusasõpru virtuaalmaratonist osa võtma.

Maratonil on kaks põhidistantsi: 42 km ja 22 km. Lisaks toimub kaugosalusega lastesõit pikkusega 1,2 km.

Kaugosalusega Haanja suusamaratonil saavad osaleda kõik, kes olid ennast eelnevalt registreerinud tavamaratonile. Kes polnud ennast eelnevalt kirja pannud, saavad seda teha kuni 14. märtsini osalustasuga 5€, lastesõidu osalustasu on 1€.

45. Haanja suusamaratoni peakorraldaja tõi välja, et kaugosalusega Haanja suusamaratoni sõidustiil on vabalt valitav ehk sõita saab nii klassika- kui ka uisutehnikas. "Oma tulemusi saab üles laadida Estoloppeti kodulehel, samuti saab seal täpsemalt tutvuda virtuaalsõidu tingimustega ja hoida jooksvalt silma peal tulemustel. Kuna kaugosalusega Haanja suusamaraton ei ole ametlik võistlus, siis antud maratonil me ametlikku paremusjärjestust ei selgita ning ka tulemused ei lähe ametlikku Estoloppeti arvestusse," tõi Eiche esile, lisades, et Haanja maratonil osalejate, kes on automaatselt registreeritud virtuaalmaratonile, osalustasu kantakse korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ärajäänud maratoni tõttu 25% ulatuses järgmisse aastasse.

Korraldajad rõhutasid, et suusasõidu sooritamisel tuleb vältida kogunemisi ja järgida valitsuse kehtestatud reegleid ja piiranguid.