Adelaide'is selgitavad võitja Swiatek ja Bencic

Swiatek (WTA 18.) oli poolfinaalis kindlalt 6:3, 6:2 parem šveitslanna Jil Teichmannist (WTA 61.).

19-aastasele Swiatekile on see karjääri kolmas finaal, seni on tal üks võit – mullu triumfeeris ta Prantsusmaa lahtistel.

Teises poolfinaalis sai 23-aastane Bencic (WTA 12.) kaks tundi ja 48 minutit kestnud matšis 7:6 (2), 6:7 (4), 6:2 jagu 16-aastasest ameeriklannast Coco Gauffist (WTA 52.).

Seejuures jäi Bencic avasetis 1:4 kaotusseisust, aga suutis siis kiires lõppmängus peale jääda ning sarnane stsenaarium kordus teises setis, kus Bencic juhtis ise 4:1, aga Gauff päästis matšpalli ja viis seti kiiresse lõppmängu, kus jäi 7:4 peale. Otsustavas setis oli Bencic kindlalt parem, murdes kahel korral Gauffi servi.

Bencicile on see karjääri 11. finaal, viimati jõudis ta nii kaugele 2019. aasta sügisel Moskvas. Senisest kümnest finaalist on tal kirjas neli võitu, neist viimane tuligi Moskvas.

Swiatek ja Bencic pole varem omavahel mänginud.