19-aastane poolatar võitis Adelaide'i turniiri

Viimati võidutses Swiatek sügisel toimunud Prantsusmaa lahtistel, kui pälvis karjääri esimese suure slämmi võidu.

Bencici alistamisega 19-aastasel poolataril probleeme ei tekkinud. Kohtumine kestis kokku ühe tunni ja kaheksa minutit, mille jooksul servis Swiatek neli ja Bencic viis ässa. Topeltvigu poolatar ei teinud, šveitslanna sai neid kirja kaheksa.

A second career title for @iga_swiatek as she defeats Bencic 6-2, 6-2 to secure the @AdelaideTennis women's singles title! pic.twitter.com/wtiso8yrYr