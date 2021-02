Osaka võitis karjääri neljanda suure slämmi turniiri

Avasetis pääses Osaka murdega 3:1 juhtima, aga esimest korda slämmiturniiri finaalis mänginud 25-aastane Brady viigistas. Seisul 4:4 päästis Osaka murdepalli ja murdis siis Brady servi, võites avaseti 6:4. Osaka võitis lõpuks kuus geimi järjest, asudes teises setis 4:0 juhtima. Seejärel sai küll Brady ühe murde tagasi ja hakkas rohkem võitlema, aga lõpuks jäi Osaka siiski 6:3 peale.

Osaka on nüüd võitnud järjest 21 mängu, viimati kaotas ta mullu veebruaris (arvesse ei lähe loobumisvõidud, mis ta on vahepeal andnud – toim). Osaka pole slämmiturniiridel pärast veerandfinaali jõudmist kunagi kaotanud. Ta on neljal suure slämmi turniiril jõudnud neljandast ringist kaugemale ja võitnud need kõik – 2018. aasta USA lahtised, 2019. aasta Austraalia lahtised, 2020. aasta USA lahtised ning nüüd 2021. aasta Austraalia lahtised.

"Mängisime mõned kuud tagasi US Openi poolfinaalis ja ma ütlesin kõikidele, et sinust saab minu jaoks probleem ja mul oli õigus. Tahan õnnitleda sind ja sinu tiimi," alustas Osaka enda võidujärgset intervjuud. "Kindlasti on kogu su pere ja kõik sõbrad sinu üle väga uhked. Ja kindlasti mängime tulevikus veel mitmel korral!"

"Tahan tänada enda tiimi, nad on minu jaoks nagu perekond, kes on alati minuga ja olen selle üle väga tänulik, see on teile," lisas Osaka karikat tõstes. "Ma ei mänginud enda viimast slämmifinaali fännide ees, aitäh kõikidele, kes täna vaatama tulid, aitäh selle energia eest!"

"See on suur privileeg, et saime praegusel ajal slämmiturniiril mängida, aitäh selle võimaluse eest," sõnas Osaka.

Tegevmängijaist on vaid Serena ja Venus Williamsil rohkem slämmivõite kui Osakal. Ühtekokku on Osakal nüüd seitse turniirivõitu, neist koguni neli on slämmiturniirid.

Viimane naine, kes suutis võita enda esimesed neli suure slämmi finaali, oli Monica Seles, kes aastatel 1990-1992 võitis kuus finaali järjest, kuni lõpuks 1992. aasta Wimbledonis sai enda esimese kaotuse slämmiturniiri finaalis.

Ka Brady finaalipääs on väga muljetavaldav, kuna ameeriklanna oli üks neist mängijaist, kes pidi Austraaliasse saabudes jääma karmi karantiini ehk ta ei saanud kahe nädala jooksul enda hotellitoast lahkuda ega tennist mängida.

"Õnnitlen Naomit, ta on meile kõigile suureks inspiratsiooniks! Tahan tänada enda tiimi, ilma teieta ei seisaks ma siin. Aitäh kõige eest, mida olete minu jaoks teinud, püüame veel enamat!" ütles Brady. "Olin karantiinis ja Austraalia tenniseliit andis endast parima, et see aeg mul võimalikult mugavalt mööduks."

Osaka tõuseb tänu võidule maailma edetabelis teiseks, Brady kerkib karjääri parimale ehk 13. kohale.

Naomi Osaka Autor/allikas: SCANPIX/Reuters