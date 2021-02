Osaka alistas Williamsi ja jõudis finaali

Williams alustas mängu servimurdega, aga Osaka võitis seejärel neli geimi järjest ja saavutatud edu käest ei lasknud.

Teises setis jäi Williams vastupidiselt ise kohe murdega taha, aga suutis kaotusseisus 3:4 minna vastase servil 40-0 ette ja lõpuks kolmanda murdepalli realiseerida.

Järgneva geimi võitis Osaka aga kuivalt ega eksinud ka enda servil ühegi punkti mängimisel - see tähendas endisele maailma esireketile 6:4 setivõitu ja kohta finaalis.

Ühtlasi sai Osaka revanši jaanuari lõpus Williamsilt saadud kaotuse eest. Ka nende üle-eelmine vastasseis oli lõppenud kogenuma tennisisti võiduga ja Osaka viimane võit Williamsi üle oli palju kõmu tekitanud 2018. aasta USA lahtiste finaalis.

Williamsi jaoks tähendas kaotus ka seda, et rekordilist 24. korda ta suure slämmi tiitlit (veel) ei võida. Pressikonverentsil oli 39-aastate tennisist pisarates.

"Mul oli nii palju võimalusi... see oli lihtsalt... tegin liiga palju vigu ja lihtsaid vigu," põhjendas aegade edukamaid tennisiste. "Need olid vaid lihtsad-lihtsad vead. Ma ei tea. Sellega on kõik," lisas Williams ja lahkus ruumist.