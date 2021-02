Maailma esireket Barty langes Austraalia lahtistel konkurentsist

Barty võitis avaseti kindlalt ja murdis kohe teise seti alguses Muchova pallingu, aga sealtmaalt hakkas austraallannal mäng allamäge minema: järgnevast kaheksast servigeimis võitis ta vaid pooled ega suutnud vastaselt ühtki varastada, kuigi oli mitmeid murdepalle.

"Ma arvan, et teise seti keskel oli mul väikseid võimalusi, aga ma ei suutnud kolmandas piisavalt paika saada, kuidas soovin mängida," kommenteeris Barty pärast kohtumist. "Lasin enda mängu pisut käest, mis on kindlasti pettumus."

24-aastane Muchova oli varasemalt jõudnud Wimbledonis veerandfinaali, kuid Austraalia lahtistel on seni jäänud tema laeks vaid teine ring. Nelja hulka jõudmine näitab kindlasti uut taset.

"Kui ma olin laps ja sain oma esimese sülarvuti, siis seadsin taustapildiks Rod Laveri staadioni. Ma unistasin, et tore oleks seal ühel päeval mängida või miskit sellist," meenutas tšehhitar. "Nüüd võitsin ja jõudsin poolfinaali. See on imeline!"

Nelja parema hulgas läheb Muchova kokku ameeriklanna Jennifer Bradyga (WTA 24.), kes oli kaheksa hulgas üle kaasmaalannast Jessica Pegulast (WTA 61.) 4:6, 6:2, 6:1. Teise finalisti selgitavad Serena Williams ja Naomi Osaka.