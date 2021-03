Vähem kui tunniga võitnud Kontaveit: ootasin väga rasket mängu

Kontaveit ja Brady pidi mõlemad enne Austraalia lahtiste finaali veetma kaks nädalat ranges karantiinis, mil nad ei tohtinud enda hotellitoast lahkuda. Brady on rääkinud, et sel ajal suhtlesid paljud karantiinis olnud tüdrukud üsna tihedalt telefonitsi, sotsiaalmeediast on näha, et ameeriklanna ja Eesti esinumber on saanud üsna headeks sõpradeks.

"Ma ei oodanud sellist mängu. Vaatasin kogu Jenny teekonda Austraalia lahtistel ja elasin talle kõvasti kaasa, olen tema üle väga õnnelik, et tal on selline edu olnud," ütles vähem kui tunniga matši võitnud Kontaveit mängujärgses intervjuus. "Ootasin väga rasket mängu, aga olen rahul sellega, kuidas mängisin ja õnnelik, et jõudsin teise ringi."

Esimese mängu top 20 tennisistina pidanud Brady tegi koguni 25 lihtviga Kontaveidi üheksa vastu, äralöökidest teenis eestlanna 17 ja Brady 14 punkti. "Olen üsna agressiivne mängija, peamine on teha enda asja ja mitte passiivseks jääda," rääkis Kontaveit.