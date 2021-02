Brady pääses esmakordselt suure slämmi turniiri finaali

Otsustava seti kolmandas geimis jäi Muchova murdega taha ja järgmist murdevõimalust ei tekkinud enne seti lõppu, kui tšehhitar oli 4:5 taga. Kümnes geim kujunes väga pikaks, aga Muchova raiskas siiski kolm murdepalli ja Brady võitis lõpuks mängu viiendalt matšpallilt.

Mitmed statistilised näitajad olid tegelikult Muchova kasuks: ta võitis esimeselt servilt 73 ja teiselt 68 protsenti punktidest (Brady vastavalt 69% ja 58%) ning jäi kogupunktidega 83:80 peale, aga ameeriklanna realiseeris kõik kolm murdepalli (Muchova 3/7).

25-aastasele Bradyle on see esimene kord suure slämmi turniiri finaali pääseda. Mullustel USA lahtistel jõudis ta poolfinaali, kus kaotas Naomi Osakale, kelle vastu on tal nüüd laupäevases finaalis võimalik võtta revanš.

24-aastane Muchova tegi kaotusest hoolimata karjääri parima suure slämmi turniiri: 2019. aastal Wimbledonis jõudis ta veerandfinaali, aga Austraalia lahtistel oli seni jäänud laeks teine ring.