Williamsi treener: Serena ei lõpeta enne, kui võidab veel ühe slämmiturniiri

23-kordse slämmivõitja Serena Williamsi treener Patrick Mouratoglou usub, et tema hoolealune ei lõpeta enne karjääri, kui on vähemalt korranud Margaret Courti rekordit ehk võitnud 24 suure slämmi turniiri.

Williams jõudis enda 23. võiduni neli aastat tagasi Austraalia lahtistel, sai sama aasta sügisel emaks ning on pärast naasmist jahtinud enda 24. võitu, aga siiani on tema saldos neli finaali ja kaks poolfinaali. Äsjastel Austraalia lahtistel pidi ta poolfinaalis tunnistama hilisema võitja Naomi Osaka paremust.

Pärast kaotust lehvitas 39-aastane Williams pikalt publikule ning kui talle pärast pressikonverentsil öeldi, et see nägi välja nagu hüvastijätt, teatas Williams, et isegi kui see nii oleks, ei ütleks ta kellelegi, seejärel lahkus ameeriklanna pressikonverentsil pisarsilmil.

Mouratoglou arvates said pressikonverentsil emotsioonid Williamsist võitu, aga see ei tähenda, et ta hakkaks karjääri lõpetama. "Ma ei usu, et ta enne lõpetab kui vähemalt ühe slämmiturniiri võidab. Ta tuli tagasi selleks, et suure slämmi turniire võita. Ta ei ole allaandja," ütles Mouratoglou ajakirjale People.

"Mina pean uskuma, [et ta on võimeline slämmiturniiri võitma] ja tema peab samuti seda uskuma," jätkas Mouratoglou. "Kui ta ei usuks, lõpetaks ta ära. Pärast kõike, mis ta on saavutanud, oli sünnituse järel tippu naasmine uskumatu pingitus, eriti tema vanuses. Aga Serena ongi erakordne, ta seab endale kõrged standardid ja siis pingutab, et nendeni jõuda."

Tänavu septembris saab Williams juba 40-aastaseks. "Ta on lapsest saadik kogu enda elu tennisele pühendanud. Nii et kui ta ükskord otsustab karjääri lõpetada, on see tema jaoks tunne, nagu tõmbaks joone alla 40 aastale oma elust," ütles Mouratoglou.