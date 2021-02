Maltsev jäi Poolas esimesena lõppvõistluselt välja

Maltsevi hüppe pikkuseks mõõdeti 102 meetrit, mille eest pälvis eestlane 68,5 punkti. Edasipääsemiseks oleks Maltsevil tarvis olnud 71,8 silma. 55 mehe konkurentsis andis tulemus 51. koha.

Päeva parima hüppe tegi norralane Robert Johansson, kui talle anti 137-meetrise õhulennu eest 134 punkti. Teise tulemuse sai kirja tema kaasmaalane Halvor Egner Granerud (133 m; 127,6 p) ja kolmanda austerlane Stefan Kraft (130,5 m; 127 p).

MK-sarja üldarvestuses hoiab liidripositsiooni Granerud, kellel on 1406 punkti. Teisel kohal on sakslane Markus Eisenbichler (977 p) ja kolmandal poolakas Kamil Stoch (845). Ainsa eestlasena on tänavu MK-punkte kogunud Artti Aigro, kes on 45 silmaga 48. positsioonil.